Soha nem volt még ilyen meleg a Földközi-tenger

A barcelonai Tengertudományok Intézete (ICM) az Európai Unió műholdas Föld-megfigyelési programja (Copernicus) adataira hivatkozva közölte, hogy a nap folyamán 28,71 Celsius-fokot mértek a vízfelszínen. Ez a valaha mért legmagasabb nappali hőmérséklet volt a Földközi-tengeren.



A korábbi rekord 28,25 Celsius-fok volt a 2003-as hőhullám során.

It's now official 🚨



Yesterday's average Sea Surface Temperature for the Mediterranean Sea reached 28.40°C, the highest in recorded history! This beats the previous record of 28.25ºC set during the European heatwave of August 2003. pic.twitter.com/Cpvol0DIA1