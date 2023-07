Menekítik a turistákat és a lakosokat Rodoszon, 400 magyar lehet kinn - videó

Egy magyar sincs életveszélyben az erdőtűz által sújtott Rodoszon - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap közösségi oldalán.



Menczer Tamás azt írta: jelenleg az az athéni magyar nagykövetség 110 magyarral van kapcsolatban, ők regisztráltak konzuli védelemért. Az utazási irodák tájékoztatása alapján a magyarok összlétszáma nagyságrendileg 400 körülire tehető - tette hozzá.



Ismertette: a jelenlegi információk szerint 91 magyart érint az evakuáció, de a szám folyamatosan változik. A nagykövetség minden elérhető információval ellátja a magyarokat.



A görög hatóságok tájékoztatása szerint az evakuáló buszok a sziget minden részéről el tudnak jutni a reptérre, és a hatóságok mindenkinek biztosítanak transzfert, aki el kívánja hagyni a szigetet.



Emellett a komp- és hajóközlekedés is zavartalan Athén felé - jelezte.



Menczer Tamás a bejegyzésben közölte a görög válságkezelési osztály csak külföldieknek fenntartott telefonszámait: 0030-210-368-1259 és 0030-210-368-1350.

#Greecewildfires #Rhodesfires Today's footage of the fire in Rhodes. pic.twitter.com/hvm4UMA9tR