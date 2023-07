Energiaválság

Az Egyesült Államokban betiltanák a villanybojlereket

Az amerikai kormány jelentős szigorítást tervez a lakossági gázkazánok és villanybojlerek felhasználásában a klímavédelem jegyében - az erről szóló tervezet szombaton jelent meg az amerikai sajtóban.



Az energiaügyi minisztérium (Department of Energy) javaslata szerint a legszélesebb körben elterjedt villanybojlerek esetében a hőszivattyút, míg a gázkazánoknál a kondenzációs technológiát tennék kötelezővé 2029-től.



A kormányzati számítás szerint a készülékállomány lecserélése évente 11,4 milliárd dollár (mintegy 3500 milliárd forint) megtakarítást jelentene az amerikai fogyasztóknak az alacsonyabb költségeken keresztül, miközben összességében, 30 év alatt, 501 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást előzne meg.



A javaslatban az is olvasható, hogy az amerikaiak átlagos rezsikiadásaiban ma 13 százalékot teszi ki a vízmelegítésre fordított összeg, és a javaslatban szereplő változások nyomán 23 százalékkal csökkenne az energiafelhasználás.



A közlés szerint az intézkedési javaslatot a legnagyobb készülékgyártókkal történt egyeztetés után tette az adminisztráció és tárgyalt a fogyasztóvédelmi érdekképviselettel.



A javaslatot ugyanakkor több bírálat is érte szintén vásárlói szervezetek részéről, amelyek szerint az előírt készülékek jóval drágábbak a hagyományosaknál, így komoly többletköltséget jelent majd a lakosság számára a változás, valamint az intézkedéssel szűkül a fogyasztói szabadság.



A szövetségi jogszabályt a kongresszusnak is el kell fogadnia.



A közelmúltban komoly vitát váltott ki az a kormányzati tervezet, amely az évtized közepére az új építésű ingatlanok esetében megtiltaná a gáztűzhelyek beszerelését szövetségi szinten. Hasonló tilalmakat egyes államokban már törvénybe foglaltak, így májusban New York állam fogadott el törvényt a gáztűzhelyek betiltásáról az új lakásokban.