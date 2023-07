Katasztrófa

Az EU légi és szárazföldi segítséget nyújt Görögországnak az erdőtüzek megfékezéséhez

Az Európai Unió (EU) négy Canadair tűzoltó repülőgépet küld Franciaországból és Olaszországból, valamint három tűzoltócsapatot Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából a görögországi erdőtüzek megfékezése érdekében - jelentette be az Európai Bizottság szerdán.



Görögország kedd reggel aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust, amelyen keresztül az EU koordinálja a katasztrófákra és vészhelyzetekre adott válaszintézkedéseket. Az EU Copernicus szolgálata a görög polgári védelem kérésére az érintett területek műholdas vészhelyzeti megfigyelését is biztosítja, és kárfelmérést végez az attikai régió több területén. A bizottság továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn a görög hatóságokkal a Vészhelyzeti Reagálási Koordinációs Központon keresztül, és készen áll arra, hogy szükség esetén további segítséget mozgósítson.



Több helyen is erdőtűz is lángolt fel Athén térségében hétfőn, a görög fővárostól délkeletre és nyugatra lévő települések lakóépületeiben okozott károkat, a lakókat evakuálásra szólították fel.



Az elhúzódó száraz időjárás után az erős szelek különösen veszélyt jelentenek a régióra, ezért Görögország keleti részein és az Égei-tengeri szigeteken a legmagasabb, 4-es szintű erdőtűzriasztás van érvényben.