Időjárás

Hőség - Toszkánában ventilátorokkal hűtik az istállókat

Ventilátorokkal és hűsítő zuhannyal segítik a szarvasmarhákat a rendkívüli hőség elviselésében Toszkána tartomány istállóiban - közölte a Coldiretti termelői szövetség kedden.



Firenze városában a hőmérő higanyszála elérte a 40 Celsius-fokot, de a környékbeli dombokon és földeken is napok óta tartósan 35 fok feletti a nappali meleg.



A Coldiretti közlése szerint a tehénistállóknak folyamatos vízellátásra van szüksége, mivel az állatok naponta akár 140 liter vizet is megisznak fejenként, ami a kevésbé meleg időszakoknak majdnem a kétszerese.



Az istállókban ventilátorokat állítottak fel, és hűsítő zuhanyt is kapnak az állatok a forróság elviselésére. A szarvasmarhák étrendjére is jobban odafigyelnek a rendkívüli hőségben.



A Coldiretti hozzátette, hogy az Afrikából érkező kánikula csak a "jéghegy csúcsának" számít 2023 eddigi időjárásában az év eleji szárazság és az azt követő rendkívül csapadékos időszak és az áradások után.



Kedden és szerdán 23 olasz városban érvényes a legmagasabb fokozatú hőségriadó, közöttük van Róma, Firenze, Nápoly, Messina, Catania, Palermo, Perugia és Pescara. Csütörtökre a számuk 18-ra csökken.



Rómában a délutáni órákban várják a hőség tetőzését 41 és 43 fok közötti értékkel. A leglátogatottabb pontokon, a Colosseumnál, a Szent Péter téren és a forgalmasabb metrómegállóknál a polgári védelem önkéntesei osztanak palackozott vizet. A város közel harminc pontján a Vöröskereszt is jelen van. A buszmegállókban cserepes növényeket helyeztek el, hogy a várakozók egy része árnyékban lehessen. A római kórházakban is hőségriasztás lépett életbe, ami azt jelenti, hogy az elsősegélyosztályokon külön csapat várja a forróság miatt rosszul lévőket.



Az Acea római energiaszolgáltató kedden várja az év legmagasabb fogyasztási értékét.



Nápoly és Bari városában a hatvanöt felettieknek azt tanácsolták, egyáltalán ne menjenek utcára.



Szardínia szigetén található 377 önkormányzatból hétfőn 43-ban mértek negyven fokot vagy ennél is melegebbet. A levegő páratartalma kilencven százalékos.



A polgári védelem ezzel egy időben csütörtökig riasztást adott ki az északkeleti Friuli Venezia Giulia tartomány területén hirtelen viharok miatt.