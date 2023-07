La Palma szigetén harmadik napja küzdenek az erdőtűzzel - drámai videók

A Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén harmadik napja küzdenek az erdőtűzzel, amely veszélyezteti a La Caldera de Taburient nemzeti parkot - közölték a helyi hatóságok helyzetértékelő sajtótájékoztatójukon hétfőn.



Mint mondták, az időjárás a tűz kordában tartása szempontjából ugyan kedvezően alakul, viszont az alacsony felhőzet és a füst nehezíti a tíz repülőgép és helikopter bevetését az oltási munkálatok során.



Az erőtűz még három fronton tombol, közülük a nemzeti park területére összpontosítják a hatóságok az erőforrások legnagyobb részét.



A tűzoltók mellett a hadsereg speciális egységének 500 katonája is közreműködik az oltásban.



A még szombaton, elővigyázatosságból kitelepített helyi lakosok többsége vasárnap délután visszatérhetett otthonába.



A hatóságok első vizsgálata szerint emberi gondatlanság okozhatta az erdőtüzet, amely legalább húsz ingatlant, köztük lakóházakat pusztított el. A becslések szerint eddig mintegy négyezer hektárnyi zöld területet perzseltek fel a lángok.



Spanyolországban idén eddig 15 nagy kiterjedésű erdőtüzet regisztráltak, amelyek összesen 73 ezer hektárt sújtottak. A legnagyobb pusztítást a május közepén, a kelet-spanyolországi Cáceres közelében keletkezett tűz okozta, 11 hektárnyi területet felégetve.



A dél-európai országban a tavaly 310 ezer hektárt emésztettek fel az erdőtüzek, több mint háromszor annyit, mint egy évvel korábban, amely így az elmúlt két évtized legrosszabb eredményének számít.

A wildfire on the Spanish island of La Palma forced thousands of people to flee their homes on Saturday. pic.twitter.com/mDjadjtIeP

[13:02h] Despite the forecast, the trade winds still blow over the Cumbre Nueva, bringing fresh air into the upper part of the valle and even some raindrops. Smoke at Cumbrecita drastically reduced compared to this morning. #IFPuntagorda #LaPalma pic.twitter.com/bVYe3Sr3aZ