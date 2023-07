Világvége

Európában rekordhőmérsékletű hőség várható

Miután egy nemrégiben készült jelentésből kiderült, hogy tavaly nyáron több mint 61 ezer európai halt meg a rendkívüli hőség miatt, az Európai Űrügynökség (ESA) most azt részletezte, hogy a 2023-as nyári szezonban is hasonlóan perzselő hőmérséklet várható.



A Cerberus nevű anticiklon Észak-Afrika felől Dél-Európa felé tart, és az előrejelzések szerint rekordhőmérsékletet hoz a régióba, ami milliókat helyez hőségriadóba az amúgy is sűrű turistaszezonban.



"A hőmérséklet ezen a héten egy intenzív és hosszan tartó hőségperiódus közepette Európa-szerte felperzseli a vidéket. És ez még csak most kezdődött" - áll az Európai Űrügynökség (ESA) közleményében. "Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország és Lengyelország egyaránt jelentős hőhullámmal néz szembe, Szicília és Szardínia szigetén a levegő hőmérséklete várhatóan 48 °C-ra emelkedik - ez lehet a valaha mért legmelegebb hőmérséklet Európában."



Az ESA szerint az éghajlat felmelegedését felerősíti az El Niño, amely a Csendes-óceán keleti trópusi részén a felszíni vizek szokatlan felmelegedésére utal.



Az El Niño rendszertelenül, két-hét éves időközönként fordul elő, de nem rendszeres vagy kiszámítható, tovább intenzív és kiszámíthatatlan hatással van globális éghajlatunkra.



A katasztrofális hőhullám már pénteken arra késztette Görögországot, hogy a nap legmelegebb időszakában lezárja a turisták által kedvelt ókori Akropoliszt, hogy a látogatókat a veszélyes hőhullámtól megóvja. Eközben Rómában már turisták is összeestek, miután hőgutát kaptak.



Olaszország és Spanyolország érezte meg a hőség súlyát: Rómában, Nápolyban, Tarantóban és Foggiában július 9. és 10. között a hőmérséklet meghaladta a 45 °C-ot.



Ez idő alatt az ESA a szicíliai Etna keleti lejtőinél 50°C feletti szárazföldi hőmérsékletet is jelentett. Spanyolország egyes részein a levegő hőmérséklete elérte a 44°C-ot, míg Sevillában a szárazföldi hőmérséklet 47°C volt.



Szerdán Alessandro Miani, az Olasz Környezetorvosi Társaság (SIMA) elnöke egy állami műsorszolgáltatónak nyilatkozva elmondta, hogy Olaszország a hőhullámok okozta halálesetek számának európai rekordját tartja. Péntekre az olasz egészségügyi minisztérium "extrém" egészségügyi kockázati figyelmeztetést adott ki legalább 15 városra, mivel a Cerberus szombaton és vasárnap is kitart.



Az extrém hőség Olaszországban már kedden megölt egy 44 éves munkást, aki egy zebraátkelőt festett a Milánó melletti Lodi városában.

Az európai szélsőséges hőmérsékleti viszonyok a globális rekordokat döntögető hőmérsékletet követik: a Meteorológiai Világszervezet hétfőn jelentette be, hogy július első napjaiban a bolygón a valaha mért legmelegebb napok voltak.



Ez azt követően történt, hogy a közegészségügyi szakértők Európa-szerte jelentést készítettek, amely szerint tavaly nyáron több mint 61 000 európai halt meg a nyári hőhullámok során.



A legmagasabb halálozási arányt tapasztalt országok közé tartozott (a legnagyobbtól a legkisebbig) Olaszország, Görögország, Spanyolország és Portugália.



A kormányok Európa-szerte nem tudtak alkalmazkodni az extrém hőséghez a régióban azóta, hogy 2003-ban, a kontinens eddigi legmelegebb évében, amikor a becslések szerint 70 000 ember vesztette életét, először fordult elő ilyen vészhelyzet.



Bár egyes európai kormányok megpróbáltak bevezetni bizonyos stratégiákat, például figyelmeztető rendszereket és hűtőtereket, ugyanakkor elmulasztották a szén-dioxid-kibocsátási célokat, amelyek célja az éghajlatváltozás lassítása volt, ami súlyosbítja a hőséget, és a szakértők szerint a megfigyelt halálesetek legalább 60%-ához hozzájárult.