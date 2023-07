Nukleáris esemény

Egy halott a világ legnagyobb urándúsító üzemében történt balesetben

2023.07.15 12:18 ma.hu

Az oroszországi Szverdlovszki területén található nukleáris dúsító üzemben történt balesetben egy munkás meghalt - közölte pénteken az üzem vezetősége.



A Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tulajdonában lévő Urali Elektrokémiai Üzemben (UECP) nyomásprobléma miatt egy szegényített uránt tartalmazó konténer megrepedt.



Az UECP, amely a világ legnagyobb urándúsítója, "helyi" incidensnek minősítette az esetet, és hangsúlyozta, hogy a veszélyt az érintett részlegen belül sikerült megfékezni.



Egy 65 éves üzemi technikus meghalt, miután "halálos mechanikai sérülést szenvedett" - áll a közleményben.



Az összes többi alkalmazottat, aki a tartály felrobbanásakor a részlegen tartózkodott, evakuálták és kórházba szállították orvosi vizsgálatra. A legtöbbjüket azóta kiengedték, és "túl vannak a veszélyen" - közölte az UECP.



Az erőmű vezetése biztosítékot adott arra, hogy az erőmű többi részében és a közeli területeken a sugárzás szintje továbbra is "normális", és hogy a kiszivárgott anyag radioaktivitása még a normál uránércénél is alacsonyabb.



A Roszatom a közeli Novuralsk város háttérsugárzásáról is közzétett adatokat, amelyek szerint a sugárzás a normális határokon belül maradt.



A kiszivárgott anyagot, amely az urándúsítás mellékterméke, másodlagos uránforrásként használják az atomerőművek üzemanyaggyártásában, valamint az ipari fluor előállításához. Nukleáris anyagnak minősül, és Oroszországban állami ellenőrzés alá tartozik.



Az UECP önmagát a legnagyobb urándúsító vállalkozásnak nevezi "nemcsak Oroszországban, hanem a világon is". Honlapja szerint létesítményei Oroszország dúsítási kapacitásának 48%-át teszik ki. Az üzem kulcsszerepet játszik mind az atomerőművek, mind "más nukleáris energiarendszerek" üzemanyag-előállításában - teszik hozzá.