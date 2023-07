Világvége

Akkora az élelmiszerhiány Nigériában, hogy szükségállapotot hirdettek

Az élelmiszerhiány és a megugró árak miatt szükségállapotot hirdettek Nigériában, az ország kormánya pedig számos intézkedést jelentett be a válság kezelésére.



Csütörtökön bejelentették, hogy "azonnal" műtrágyát és gabonát adnak a gazdáknak, és 500 ezer hektár termőföldet és folyómedret aktiválnak az egész éves gazdálkodáshoz.



A lépéssel a központi bank szerepét is kiterjesztik a mezőgazdasági értéklánc finanszírozásában.



"Rendkívüli állapotot hirdettünk, és átfogó beavatkozási tervet mutattunk be az élelmiszerbiztonság, a megfizethetőség és a fenntarthatóság érdekében, határozott lépéseket téve az élelmiszer-infláció ellen" - közölte Bola Tinubu elnök a Twitteren.



Tinubu hangsúlyozta, hogy a beavatkozás célja a mezőgazdaság előmozdítása és a munkahelyteremtés növelése, és ígéretet tett arra, hogy "senki sem marad le" a kormányának a "megfizethető, bőséges élelmiszer" biztosítására irányuló erőfeszítései során.



Attahiru Bafarawa, a nigériai Szokoto állam volt kormányzója a hónap elején figyelmeztetett az ország északi részén tapasztalható rablásokra, mondván, hogy az veszélyezteti az élelmezésbiztonságot és "súlyos katasztrófát" jelent.



Afrika legnagyobb gazdaságában az elnök által május óta végrehajtott üzemanyag-támogatások megszüntetése és az árfolyamreform miatt megugrottak az élelmiszer- és szállítási költségek.



Dele Alake kormányszóvivő csütörtöki nyilatkozatában azt mondta, hogy "az üzemanyag-támogatás megszüntetéséből származó megtakarításokat" a mezőgazdasági ágazat felújítására fogják fordítani.



Létrehoznak egy Nemzeti Árutanácsot, amelynek feladata lesz az élelmiszerárak felülvizsgálata és egy "stratégiai élelmiszertartalék fenntartása, amelyet a kritikus gabonafélék és más élelmiszerek árstabilizációs mechanizmusaként használnak majd" - mondta Alake.



A Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) adatai szerint májusban az élelmiszerek ára 24,82%-kal nőtt Nigériában a tavalyi év azonos időszakához képest. Kifejtette, hogy az élelmiszer-infláció éves szintű növekedését többek között az olaj, a jamgyökér, a kenyér, a gabona és a hal árának emelkedése okozta.