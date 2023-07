Világvége

Bizonytalan a helyzet Európa legnagyobb atomerőművében - NAÜ

Továbbra is "nagyon bizonytalan" a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, az ellenőrök az elmúlt napokban több robbanásról számoltak be - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). A létesítmény a maga nemében a legnagyobb Európában, és az orosz-ukrán konfliktus frontvonalának közelében található.



A NAÜ szerdán kiadott legutóbbi, Ukrajnáról szóló frissített jelentésében részletesen beszámolt az Oroszország által ellenőrzött létesítményben végzett tevékenységéről. A megfigyelők által hallott robbanások "némi távolságban", különböző időpontokban történtek. Magát a telephelyet nem érte semmilyen hatás.



A NAÜ munkatársai ugyanakkor azt állítják, hogy nem láttak aknát vagy robbanóanyagot a zaporizzsjai üzemben, ellentétben az ukrán állításokkal, miszerint a létesítményt "aláaknázták". Még nem sikerült bejutniuk két reaktorépület tetejére, ahol Kijev korábban azt állította, hogy az orosz hadsereg robbanóanyagokat helyezett el.



Moszkva tagadta a vádakat, és azzal vádolta Kijevet, hogy hamis zászlós akcióval készítette elő a helyszínt, amelyet mind Oroszország, mind Ukrajna sajátjának tekint.



A NAÜ a vízellátást is figyelemmel kíséri, miután a múlt hónapban lerombolták a kachovkai gátat, amely miatt Oroszország és Ukrajna egymást hibáztatta. A vízkészletek "néhány hónapra elegendőek" - állapította meg az ügynökség.