Koronavírus

Uniós biztos: uniós sikertörténet a járvány okozta válságra adott válasz

Európai uniós sikertörténet a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetre adott uniós válasz - jelentette ki Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos Strasbourgban kedden.



Az Európai Parlament plenáris ülésén a koronavírus-járvány és a járvány okozta válság tapasztalatairól folytatott jelentés megvitatásakor Szkínász aláhúzta: a koronavírus-járvány időszaka volt az, amikor az Európai Unió a legeredményesebben járt el egy válsághelyzet megoldásában.



A járvány tanulságait levonva a feladat annak biztosítása, hogy egy újabb válsághelyzet esetén még gyorsabban és még hatékonyabban tudjon fellépni az Európai Unió. A rövid távú megoldások mellett a hosszú távú ellenállóképesség kialakítására, majd a megőrzésére is összpontosítani kell - mondta.



Kijelentette: a mentális egészség támogatása a gazdaság és a társadalom hosszú távú támogatását is jelenti.



Szavai szerint a válság megtanította, hogy a belső piac megőrzése érdekében az ellátási láncoknak nyitva kell maradniuk. Ezért az Európai Bizottság erőfeszítéseket tesz a termelés folyamatosságának biztosítására, és támogatja a globális együttműködést ezen a területen.



"Fontos a felkészülés, hogy az EU megfelelő módon tudjon reagálni az esetleges járványokra, vagy más jellegű világválságok esetén, amihez együttműködésre és a tapasztalatok megosztására van szükség" - fogalmazott.



A szuverenitás megőrzése és az együttműködés "kéz a kézben járnak" - emelte ki.



Az EU jelentősen kivette részét a globális szolidaritásból. Ahogy a pandémia idején, továbbra is segíteni fogja az unión kívüli országokat az ellenállóképesség javításában, a felkészülésben és a gyártási kapacitások fenntartásában - tette hozzá az uniós biztos.



Tóth Edina, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője felszólalásában kijelentette: a világjárvány során Európa lemaradt, kizárólag a tagállamok által meghozott gyors döntéseknek köszönhetően tudott felülkerekedni a kihívásokon.

Az Európai Parlament koronavírus-világjárvánnyal, a tanulságokkal és a jövőre vonatkozó ajánlásokkal foglalkozó különbizottságának (COVI) jelentése nem foglalkozik az európaiakat leginkább érintő kérdésekkel, miközben túlzó és téves megállapításokat tesz az EU teljesítményét illetően. Elmaradt a beígért tényfeltárás az Európai Bizottság által sms-ekben megkötött vakcinaszerződések ügyében is.



"Itt lenne az ideje, hogy a tagállamok támadása helyett valódi tényfeltárásra kerüljön sor" - tette hozzá Tóth Edina.



Az Európai Parlament 2022 márciusában hozta létre a koronavírus-világjárvánnyal, a tanulságokkal és a jövőre vonatkozó ajánlásokkal foglalkozó különbizottságát. A különbizottság mandátuma július 19-én jár le. A különbizottság által készített jelentés elemzi a válság hatásait, értékeli az uniós és nemzeti intézkedések hatékonyságát, és konkrét javaslatokat tesz a pandémiára adott válaszlépések és hiányosságok kezelésére. Az ajánlások négy területre összpontosítanak: egészségügy, demokrácia és alapvető jogok, társadalmi és gazdasági hatások, valamint a világjárvány globális vonatkozásai.



Az EP szerdán szavaz az EU válságkezelésének és a jövőbeli egészségügyi vészhelyzetekre való felkészültségének javítását célzó ajánlásokról.