Szakadó esőzések sújtják Észak-Indiát, tucatnyi halott - videó

Észak-Indiában az elmúlt napokban heves esőzések voltak. Az ítéletidő Himachal Prades államot érintette a legsúlyosabban, ahol hatalmas földcsuszamlások pusztítottak - utakat, házakat, hidakat mostak el, és megbénították a normális életet. Legalább 19 halálos áldozatról számoltak be.



Az indiai meteorológiai hivatal (IMD) "rendkívül heves esőzéseket" jósolt Himachal Pradesh, Uttarakhand és a szomszédos Punjab és Haryana államok területeire, egy "nyugati légörvény" és a monszun kölcsönhatására hivatkozva - hasonlóan a 2013-as áradásokhoz Uttarakhand államban, amelyekben 5000 ember vesztette életét és több mint 5000 ember kényszerült elhagyni lakóhelyét.



A júniusi 10%-os csapadékhiányt követően a délnyugati monszun hullámzása a nyugati partvidék és Észak-India egyes részei felett az elmúlt héten az IMD szerint július 9-én 2%-os csapadéktöbbletet eredményezett az ország területén. Delhi, Rádzsasztán és Uttar Pradesh tartományok számára is kiadták a riasztást. Delhiben, ahol 1982 óta a legtöbb csapadék hullott egyetlen nap alatt júliusban, hétfőn zárva voltak az iskolák.



Himachal Pradesh-t sújtotta a legsúlyosabban, ahol a földcsuszamlások és a hirtelen áradások otthonokat és infrastruktúrát rongáltak meg, és megbénították a hétköznapi életet. A helyi hatóságok két napra elrendelték az iskolák és főiskolák bezárását. Tizennégy nagyobb földcsuszamlást és 13 villámárvizet jelentettek a hétvégén, és több mint 750 utat zártak le - jelentette a PTI hírügynökség az állami vészhelyzeti műveleti központra hivatkozva. Az IMD szerint Himachal Pradesh egészét tekintve 103,8 milliméternyi csapadék hullott szombat és vasárnap reggel között, szemben a normális - 8 milliméteres - csapadékmennyiséggel.



Több százan rekedtek az állam különböző részein, köztük 200 turista a Lahaul és Spiti völgyekben. Vasárnap hat halálos áldozatot jelentettek több esőzéssel kapcsolatos incidensben, míg az elmúlt három napban az érintett államokban összesen legalább 19-en haltak meg.

Sukhvinder Singh Sukhu, Himachal Pradesh állam főminisztere hétfő reggel felhívást tett közzé, amelyben arra szólította fel az embereket, hogy a következő 24 órában maradjanak otthon, mivel az államban továbbra is heves esőzésekre kell számítani. A főminiszter arra is felszólította a törvényhozó gyűlés tagjait, hogy maradjanak választókerületeikben, és szükség esetén segítsenek a lakosoknak. Korábban Sukhu részvétét fejezte ki az elhunytak családjainak, és elmondta, hogy a kerületi közigazgatás utasítást kapott, hogy azonnal nyújtson segítséget az érintett családoknak.



Ashok Kumar, Uttarakhand rendőrfőigazgatója szintén felhívta a lakosok figyelmét, hogy a földcsuszamlás veszélye miatt ne utazzanak a hegyekbe. Miközben a himalájai államban a kulcsfontosságú utakat lezárták, és számos északi vasúti vonatindulást töröltek, az utazóknak azt tanácsolták, hogy tartózkodjanak minden utazástól a régióba, és azoknak, akik már az államban vannak, különösen Manali turisztikai központ környékén, azt tanácsolták, hogy ne merészkedjenek ki, és maradjanak távol a folyók és patakok környékétől.

