Vészhelyzetet hirdetett egy ritka betegség miatt ez a Latin-amerikai ország

Peru vészhelyzetet hirdetett a ritka autoimmun betegség, a Guillain-Barre-szindróma (GBS) megnövekedett száma miatt. Az elmúlt hónapokban közel 200 esetet jelentettek, a hatóságok több mint 3 millió dollárt különítettek el a kezeléshez szükséges gyógyszerek beszerzésére.



A 90 napig tartó intézkedést Cesar Vasquez perui egészségügyi miniszter jelentette be a Nemzeti Neurológiai Intézetben tett szombati látogatása során.



"Az elmúlt hetekben jelentős emelkedés volt tapasztalható, ami arra kényszerít minket, hogy államként tegyünk lépéseket az emberek egészségének és életének védelme érdekében" - magyarázta a tisztviselő.



A miniszter szerint a szükségállapot lehetővé teszi, hogy a Stratégiai Egészségügyi Erőforrások Nemzeti Ellátó Központja a következő két évben immunglobulint vásároljon a GBS-betegek kezelésére.



Több mint 12 millió perui sol-t (3,3 millió dollár) különítettek el erre a célra - árulta el Vasquez. A legtöbb régióban már elegendő gyógyszer áll rendelkezésre, bár a rászorulók megsegítésére újraelosztási rendszert hoztak létre - tette hozzá a miniszter.



A hivatalos adatok szerint eddig 182 GBS-esetet regisztráltak Peruban. Közülük 31-en továbbra is kórházban vannak, 147-et pedig már hazaengedtek. Január óta négy ember halt bele a betegségbe.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Guillain-Barre-szindrómát olyan ritka betegségként írja le, amelyben az ember immunrendszere megtámadja a perifériás idegeket. Ez az izomkontroll átmeneti elvesztéséhez, valamint a fájdalom, a hőmérséklet vagy az érintés érzékelésének hiányához vezet.



A legtöbb beteg állítólag komplikációk nélkül teljesen felépül.



A GBS azonban életveszélyes lehet, különösen, ha a mellkasi izmok érintettek, ami megnehezíti a légzést. Az állapot azt is eredményezheti, hogy a beteg nem tud beszélni vagy nyelni. Ilyen szélsőséges esetekben a betegeket intenzív osztályon helyezik el, ahol folyamatos megfigyelés alatt tartják őket.



Átlagosan a GBS-ben szenvedők 3-5%-a hal meg a szövődmények miatt.



A betegséget gyakran megelőzi bakteriális vagy vírusfertőzés, illetve vakcina beadása vagy műtét. A GBS különösen gyakran fordul elő Zika-vírusos betegeknél, a kórokozót feltételezhetően kiváltó oknak tekintik.



A GBS-re jelenleg nincs gyógymód, az orvosok csupán a tüneteket enyhítik, és megpróbálják lerövidíteni az állapot időtartamát.