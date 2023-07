A Föld megdöntötte 120.000 éves melegrekordját

Világvége

Az ember okozta éghajlatváltozás által táplált szélsőséges hőség globális jelensége súlyos következményekkel jár az ökoszisztémákra és az emberi jólétre nézve, ami sürgős intézkedéseket követel az üvegházhatású gázok kibocsátásának megfékezésére és az eszkalálódó éghajlati válság enyhítésére.

A Földön példátlan hőhullámok tapasztalhatók, rekordhőmérsékleteket észlelnek. A Maine-i Egyetem éghajlati elemzője arról számolt be, hogy a Föld az elmúlt héten háromszor is megdöntötte az elmúlt 120.000 év legmelegebb napjának rekordját. Ezek a szélsőséges hőmérsékletek várhatóan folytatódni fognak, mivel az El Niño fokozódik, még több hőt juttatva a Föld rendszerébe.



Az éghajlattudományi közösség biztos ezekben az állításokban, mivel a megfigyelések azt mutatják, hogy az elmúlt évtized hőmérséklete az 1800-as évek óta a legmelegebb volt. Továbbá a proxy adatok, például a fa évgyűrűk és jégmagok elemzése azt mutatja, hogy a Föld átlaghőmérséklete a jégkorszak vége óta nem volt ilyen meleg, 20 000 évvel ezelőtt.



A felmelegedés jelenlegi üteme példa nélküli az elmúlt 20 000 évben, az ipari forradalom óta a Föld átlaghőmérséklete 1,2 Celsius-fokkal emelkedett. Döbbenetes módon az előrejelzések szerint az ember a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével és az üvegházhatású gázok kibocsátásával mindössze 200 év alatt ugyanekkora felmelegedést fog okozni, ami 50-szer gyorsabb, mint a legutóbbi jégkorszak utáni természetes felmelegedés.



Tanulmányok szerint a 10 000 évvel ezelőtti és a napjaink közötti időszakban viszonylag stabil volt a hőmérséklet, ami lehetővé tette az emberi civilizációk virágzását. Ha azonban a szén-dioxid-kibocsátást nem fékezzük meg, a Föld az évszázad közepére várhatóan további egy fokkal melegszik, hasonlóan a 125 000 évvel ezelőtti utolsó interglaciális időszak hőmérsékletéhez. Ha a kibocsátások változatlanul folytatódnak, akkor az évszázad végére több mint egymillió éve a legmelegebb hőmérsékletet tapasztalhatjuk a Földön.

A hőhullámok nem korlátozódnak bizonyos régiókra, hanem globális jelenséggé váltak. Az Egyesült Államokban Texasban és délnyugaton perzselő hőhullám tombol, és a jelentések szerint több mint 120 millió amerikai áll hőségriadó alatt.



Az Egyesült Királyságban az eddigi legmelegebb júniust regisztrálták, 0,9 Celsius-fokkal meghaladva a korábbi rekordot. Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és Ázsiában szintén példátlanul meleg időjárás uralkodik. Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ a júniust globálisan a legmelegebb hónapnak nyilvánította. A rendkívüli hőség tendenciája folytatódott, a Copernicus, az EU éghajlati és időjárási szolgálata szerint az elmúlt héten három legmelegebb napot regisztráltak.



Az emelkedő hőmérséklet hatása nem korlátozódik a levegő hőmérsékletére, hanem az óceánokat is érinti. Idén tavasszal és nyáron rekordhőmérsékletű óceánokat figyeltek meg, különösen az Atlanti-óceán északi részén, ahol a felszíni vízhőmérséklet a valaha mért legmagasabb értéket érte el. Ez a tengeri hőhullám az Egyesült Királyság partjai mentén is hozzájárul az átlag feletti hőmérséklethez.



Az Atlanti- és a Csendes-óceánon kialakult hőhullámok az áprilisban és májusban mért legmagasabb globális tengerfelszíni hőmérséklethez vezettek.



A tengerek felmelegedése hozzájárul a levegő magasabb hőmérsékletéhez, mivel az üvegházhatású gázok által csapdába ejtett felesleges hő az El Niñóhoz hasonló óceáni áramlatok által a felszínre juttatva a légkörbe kerül.

A tapasztalt kivételesen meleg időjárás az éghajlatváltozás régóta ismert hatásait tükrözi. Az üvegházhatású gázok kibocsátása továbbra is növekszik, és a növekedés üteme, bár kissé lelassult, továbbra is jelentős. Minél magasabb a globális hőmérséklet, annál nagyobb a hőhullámok kockázata, amelyek a globális felmelegedés miatt most gyakoribbak, forróbbak és hosszabbak.



A szakértők előrejelzése szerint 2023 lehet a valaha mért legmelegebb év. Átmenetileg átléphetjük a kritikus 1,5 Celsius-fokos felmelegedési mérföldkövet. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentése nélkül a hőmérséklet tovább fog emelkedni, ami visszafordíthatatlan ökoszisztéma-változásokhoz vezet világszerte.



A 2050 utáni jövő bizonytalan a kibocsátáscsökkentési erőfeszítések kiszámíthatatlansága és a Föld rendszerének a felmelegedő hőmérsékletre gyakorolt visszacsatolása miatt. A szakértők legfrissebb becslései szerint a Föld a jelenlegi kibocsátási politika mellett 2100-ra körülbelül 2,7 Celsius-fokos felmelegedéssel számol. Ez az előrejelzés azonban a kormányzati intézkedésekre és a kibocsátásokra vonatkozó feltételezéseken alapul, és a jelenlegi ütemű kibocsátás folytatása esetén ennél jelentősebb felmelegedés is lehetséges.



Az éghajlati válság látszólagos nagysága ellenére a megoldások nem túl távoliak. Amire most szükség van, az a gyors és közös cselekvés a gyakorlatba való átültetésük érdekében. A sürgős cselekvés elengedhetetlen e kritikus kérdéssel való szembenézéshez, mivel az emberiség jövője múlik rajta.