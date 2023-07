Világvége

Éhínségre figyelmeztet az ENSZ

A világ egy katasztrofális jövő felé halad, ahol emberek tízmillióit fenyegeti az éhínség, hacsak nem kezelik megfelelően az éghajlatváltozást - figyelmeztetett az ENSZ emberi jogi vezetője egy hétfői vitán.



Volker Turk az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának genfi (Svájc) rendezvényén tisztviselők előtt felszólalva elmondta, hogy a szélsőséges időjárási események jelentős negatív hatást gyakorolnak a terményekre, az állományokra és az ökoszisztémákra, ami további aggodalomra ad okot a globális élelmiszer-ellátottsággal kapcsolatban.



"2021-ben több mint 828 millió embernek kellett éheznie" - állította Turk - "és az előrejelzések szerint az éghajlatváltozás miatt az évszázad közepére akár 80 millióval több embert fenyegethet éhezés".



Hozzátette: "A környezetünk lángol. Olvad. Kimerül. Kiszárad. Kihalófélben van", és ezek a tényezők együttesen egy "disztópikus jövő" felé fogják vezetni az emberiséget, hacsak a környezetvédelmi döntéshozók nem tesznek sürgős és azonnali lépéseket.



A 2015-ös Párizsi Megállapodás - amelyet gyakran csak párizsi éghajlat-változási megállapodásként emlegetnek, és amelyet akkor 196 fél fogadott el - értelmében az aláírók vállalták, hogy a globális felmelegedést az 1850-1900-as szinthez képest 2 Celsius-fok alatt - vagy lehetőség szerint 1,5 Celsius-fok alatt - tartják.



Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) előrejelzése szerint a jelenlegi politika hozzájárulhat ahhoz, hogy az évszázad végére 2,8 fokos emelkedés következzen be.



Turk szerint azonban még van idő cselekedni, hogy "ne az éhezés és a szenvedés jövőjét adjuk át gyermekeinknek és az ő gyermekeiknek". És ezt nem is kell megtennünk".



Hozzátette: "Nekünk, a történelem legerősebb technológiai eszközeivel rendelkező generációnak megvan a hatalmunk, hogy változtassunk ezen".



Turk bírálta a világ vezetőit is, akik "koreográfiát mutatnak be" az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló intézkedésekről, de aztán "megrekednek a rövid távú céloknál", amikor szembesülnek azzal, hogy az éghajlat-politika milyen hatással lehet az olyan érintőlegesen kapcsolódó iparágakra, mint a fosszilis tüzelőanyagok - amelyeket gyakran állami dotációval támogatnak.



Hozzászólásában Turk a "zöldre mosás" megszüntetésére is felszólított, amelynek során egy vállalat megtévesztheti a fogyasztókat azzal, hogy túlértékeli egy termék fenntarthatóságát, vagy alulértékeli annak környezeti hatását. Kritizálta azokat a személyiségeket is, akik tagadják az "éghajlati tudományt".



Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 53. ülésszaka július 14-én ér véget.