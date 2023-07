Világvége

Közelgő időjárási katasztrófákra figyelmeztet a WHO

Tedros Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint az éghajlatváltozás 2023-ban a "szélsőséges időjárási események" megugrását fogja előidézni, rámutatva a héten világszerte rekordokat döntögető hőmérsékletekre.



Egy szerdai sajtótájékoztatón Tedros elmondta, hogy az "éghajlati válság" ma már az "emberi egészségi állapotot meghatározó fő tényezők" közé tartozik, és figyelmeztetett, hogy a globális felmelegedés végül "éhség-, migrációs és betegséghullámot" eredményezhet.



"Az elkövetkező hónapokban számos szélsőséges időjárási eseményre számítunk, köztük aszályokra, árvizekre, hurrikánokra és hőhullámokra, amelyek mind károsítják az emberi egészséget" - mondta, és megjegyezte azt is, hogy hétfőn volt a "rekordmeleg nap" az átlaghőmérséklet tekintetében világszerte.



Az Afrika szarván tapasztalható "elhúzódó aszály" és hőhullám már most is jelentős hatással van a helyi egészségügyi szolgáltatásokra - tette hozzá Tedros. A Dzsibutit, Etiópiát, Kenyát, Szomáliát, Dél-Szudánt, Szudánt és Ugandát magában foglaló régiót nemrégiben az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszálya sújtotta, és jelenleg közel 60 millió ember élelmezési gondjai vannak.



Egyes országokban évek óta a "legmagasabb a súlyosan alultáplált gyermekek száma", ami nagyrészt az éhínségnek köszönhető - mondta a WHO vezetője. Bár a térségben az aszály "átadta helyét a heves esőzéseknek és áradásoknak", az éhezés szintje "várhatóan továbbra is magas marad".



Az amerikai Nemzeti Környezeti Előrejelző Központok (NCEP) hétfőn közzétett adatai szerint a globális átlaghőmérséklet 17,01 Celsius-fok volt, ami minden idők legmagasabb értéke, és könnyedén megdöntötte a korábbi 16,92 fokos rekordot.



Texas-tól Kínán át az Antarktiszig számos területen voltak jelentős hőhullámok, amelyeket egyes éghajlatkutatók az általános globális felmelegedésnek és az idén a szokásosnál erősebb El Nino meleg időjárásnak tulajdonítottak.



Az El Nino egy időszakos időjárási ciklus, amelynek során a meleg levegő a Csendes-óceánon a trópusoktól távolabbra tolódik, ami messzemenő hatással van a hőmérsékletre és a csapadékmennyiségre világszerte. A meleg fázis szélsőséges időjárást, többek között hurrikánokat okozhat, és a legújabb kutatások szerint az ilyen események az évek során egyre gyakoribbá váltak, állítólag az éghajlatváltozás hatásai miatt.