Világvége

Ki nem találná, mely városok vezetik a globális szennyezettségi rangsort

Toronto és New York állt az első és a második helyen a világ legszennyezettebb városi területeit tartalmazó, az IQAir által pénteken összeállított listán. A Kanadában égő erdőtüzek miatt a fojtogató szmog átterjedt a nagy amerikai nagyvárosokra.



Csaknem egy hónapja több mint 500 tűz ég több kanadai tartományban, narancsbarna ködöt terjesztve Kelet-Kanadában, valamint az Egyesült Államok középnyugati és északkeleti részén.



A füstben lévő nagy mennyiségű szálló por miatt a közegészségügyi tisztviselők maszkokat osztogatnak, és arra utasítják az embereket, hogy maradjanak a lakásokban. Pénteken több mint 120 millió amerikai - a lakosság egyharmada - élt valamilyen levegőminőségi riasztás alatt - jelentette a CNN.



Péntek reggelre Torontóban volt a legrosszabb a levegő minősége a világ összes városa közül, az IQAir, egy svájci légszűrő cég által összeállított élő index szerint. Toronto 154 pontot ért el a cég indexén, ami azt jelenti, hogy a levegője "egészségtelen" bárki számára, aki belélegzi. A második és harmadik helyen New York City és Washington DC következik 142, illetve 120 ponttal.



Az IQAir a 100 és 150 közötti levegőminőséget "egészségtelennek tartja az érzékeny csoportok számára".



Montreal, Chicago és Detroit szintén az IQAir listájának első tíz helyezettje között szerepel, olyan, a légszennyezettséggel gyakrabban összefüggésbe hozott városok mellett, mint Peking, Hanoi és Kolkata. A hét elején Chicago és Detroit felváltva állt az első és a második helyen, amíg az uralkodó szél csütörtök délutántól keletre nem tolta a füst egy részét.



A kanadai Ontario tartomány és az Ohio folyó völgyének lakói - amely New York, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Kentucky, Nyugat-Virginia és Tennessee területeit foglalja magában - arról számoltak be, hogy égő műanyag szagát érezték a levegőben. A Weather Network szerint ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a füst olyan sokáig tartózkodik a levegőben, hogy a napsugárzás hatására elkezdi lebontani, és mérgező benzol és formaldehid szabadul fel belőle.



Justin Trudeau kanadai miniszterelnök "példátlannak" és a feljegyzések kezdete óta a legrosszabbnak nevezte a 2023-as erdőtűzszezont. Bár az erdőtűzszezon általában július közepén tetőzik, az Európai Unió földmegfigyelő programja, a Copernicus kedden közzétett jelentése szerint idén máris több kibocsátás szabadult fel, mint bármely más, eddig feljegyzett évben.



Trudeau a klímaváltozást okolta a tüzekért, míg kritikusai szerint a katasztrofális lángok valódi okai a rossz erdőgazdálkodás és a hatóságok elutasítása az ellenőrzött égetésekkel szemben.