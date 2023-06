Elhúzódó hőhullám - riasztás az Egyesült Államok déli részén

Elhúzódó hőség miatt riasztás lépett érvénybe az Egyesült Államok déli és középső térségének nagy részén, mintegy 55 millió ember lakóhelyén.



A legmelegebbet Texas és Louisiana állam déli részére várják, ahol a hőmérséklet megközelíti a 40 Celsius-fokot, de a figyelmeztetés szerint a nagy páratartalom miatt a hőérzet túllépheti a 45 fokot is.



A rendkívüli hőség részben érinti Arizona, Új-Mexikó és Alabama államot, de a következő napokban az ország középső, síksági részét is eléri - áll az amerikai meteorológiai szolgálat előrejelzésében, amely szerint Texas államtól Missourin keresztül a keleti parti Floridáig megdőlhetnek a hőmérsékleti rekordok.



A meteorológusok szerint a hőség a hét további részében sem csökken jelentősen, aminek az oka egy hőkupola nevű időjárási jelenség, amely a magas légnyomású légtömeget tartósan az érintett terület felett tartja.



Texasban már a múlt héten megkezdődött a hőség, a magas hőmérséklettel együtt tornádók és heves viharok is kialakultak, amelyekben többen meghaltak.



Hétfőn az Egyesült Államok középső és délkeleti részén több helyen alakultak ki tornádók, Indiana államban két ember életét vesztette a forgószélben. Az Arkansas és Tennessee állam egyes részeit is magába foglaló térségben mintegy 400 ezer háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás a viharok miatt.



Kedden heves viharok veszélye miatt az Egyesült Államok keleti partvidékére adtak ki figyelmeztetést, beleértve New York, Philadelphia és Washington sűrűn lakott nagyvárosi körzeteit.

