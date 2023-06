Életmód

Az USA engedélyezte a laboratóriumban tenyésztett csirkehús forgalmazását

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium jóváhagyta két kaliforniai székhelyű cég által laboratóriumban állati sejtekből előállított szintetikus "csirke" értékesítését.



Az Upside Foods és a Good Meat zöld utat kapott az állati eredetű termékek amerikai értékesítéséhez szükséges szövetségi ellenőrzésekhez. Termékeiket - amelyeket "sejtkultúrás" vagy "tenyésztett" csirkének neveznek - az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hatóság novemberben biztonságosnak ítélte emberi fogyasztásra.



A meglévő húspótlókkal ellentétben, amelyek növényi fehérjéket használnak az állati termékek textúrájának és ízének utánzására, ezt az újfajta szintetikus húst acéltartályokban tenyésztik olyan sejtek felhasználásával, amelyek élő állatból, megtermékenyített tojásból vagy más állati eredetű biológiai anyagból származnak. A gyártók azt remélik, hogy egy napon kiegészíti - ha nem is teljesen helyettesíti - a farmokon nevelt fajtát, mint környezetbarátabb és erkölcsileg kifogástalanabb alternatíva.



E törekvés ellenére a laboratóriumban termesztett húsok továbbra is megfizethetetlenül drágák a szupermarketek számára - mondta Ricardo San Martin, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem Alt:Meat Labjának igazgatója az Associated Pressnek. Sem az Upside, sem a Good nem árulta el az újságíróknak, hogy jelenleg mennyibe kerül egyetlen laboratóriumi csirkeszelet, csupán azt állították, hogy az ár exponenciálisan csökkent, mióta először kezdtek bele a tökéletes baromfi szintetizálásába.



A vállalatok egyelőre úgy tervezik, hogy a fogyasztói ár kérdését az előkelő éttermekkel való együttműködéssel megkerülik, és szintetikus csirkéjüket luxuscikként árusítják a San Franciscó-i Bar Crennben (Upside) és egy meg nem nevezett washingtoni étteremben (Good). Végső soron azt remélik, hogy a csirkehús kiskereskedelmi ára hasonló lesz, mint a csúcskategóriás biocsirkéé, körülbelül 20 dollár fontonként.



Az AP-NORC februárban végzett felmérése szerint az amerikai felnőttek fele azt mondta, hogy nem valószínű, hogy kipróbálná a laboratóriumban termesztett húst. Mindössze 18%-uk mondta, hogy nagyon vagy nagyon valószínű, hogy kipróbálja, a maradék 30% pedig azt, hogy valamennyire valószínű. Míg a kritikusok többsége az undor elsődleges okaként azt jelölte meg, hogy "csak furcsán hangzik", közel fele aggódott az ilyen termékek biztonságossága miatt is.

Mivel a kezdeti gyártási sorozatuk korlátozott lesz - az Upside azt mondja, hogy évente csak 50 000 font "csirkét" tudnak termeszteni az emeryville-i laboratóriumukban -, a kereslet hiánya egyelőre nem jelent problémát. Az Upside COO Amy Chen, aki elismerte a laboratóriumban termesztett hús gondolatában rejlő "undorító tényezőt", az AP-nek elmondta, hogy a legtöbb ember, aki kipróbálja a cég termékét, megbarátkozik az ötlettel, és azt állította, hogy "a leggyakoribb válasz, amit kapunk, az, hogy 'Ó, olyan íze van, mint a csirkének'".



A szintetikus hús térhódításával párhuzamosan olyan városok, mint New York és London, a környezeti hatásokra hivatkozva aktívan arra ösztönzik a lakosokat, hogy csökkentsék a tényleges húsfogyasztást. Eric Adams, New York polgármestere nemrég jelentett be egy ellentmondásos programot, amely korlátozza a hús- és tejtermékek fogyasztását a közintézményekben.