Világvége

Mikroműanyagot találtak egy világ körüli vitorlásverseny során vett vízminták mindegyikében

Mikroműanyagot találtak az Ocean Race nevű világ körüli vitorlásverseny során vett vízminták mindegyikében - írta a The Guardian. Egyes helyszíneken akár 1884 műanyagszemcsét is találtak egy köbméter tengervízben, tizennyolcszor többet, mint a 2018-ban véget ért legutóbbi Ocean Race során végzett hasonló vizsgálatok alkalmával. A tudósok azért hozzátették, hogy ma pontosabb műszerekkel dolgoznak, mint akkoriban.



Victoria Fulfer, a Rhode Island-i Egyetem kutatója nagyon aggasztónak nevezte, hogy minden mintában találtak mikroműanyagot, a part menti területektől az óceán legtávolabbi zugáig.



"Idén sokkal magasabb koncentrációkat látunk, ami lehet a fokozott szennyezés jele, de az elemzésünk megnövekedett érzékenységével is összefügg" - mutatott rá.



A mintákat a januárban kezdődött és júliusban végződő verseny kezdeti szakaszában gyűjtötték, amikor a vitorlások az Atlanti-óceán déli részén haladtak át, egy olyan hely közelében, amely a közvélekedés szerint a legtávolabb van bármiféle szárazföldtől a Földön.



A Cabo Verde szigetétől Dél-Afrikáig tartó szakasz 45 mintájában köbméterenként 92 és 1884 között ingadozott a mikroműanyag-koncentráció, míg a következő szakaszon - Fokváros és a brazíliai Itajaí között - 160 és 1492 között mozgott ez a szám.



A hajókon lévő szűrő a 0,03 és 5 milliméter közötti méretű műanyagrészecskéket képes felfogni. A mintákat naponta küldik át elemzésre.



A legmagasabb mikroműanyag-koncentrációt a tengerpartok és a városi területek közelében találták, valamint a nyílt óceán úgynevezett szemétfoltos területein, ahol a műanyag felhalmozódik az áramlatok miatt.



A 2017-18-as Ocean Race során még köbméterenként 50 és 100 között mozgott a mikroműanyag-koncentráció.



A bolygó szárazföldektől legtávolabb eső zuga, az úgynevezett Nemo-pont közelében vett mintákban 320 mikroműanyag-részecskét mutattak ki köbméterenként, míg az előző versenynél még 9 és 41 között ingadozott ez a szám.



A polietilén volt a legnagyobb mennyiségben előforduló vegyi anyag a mikroműanyagokban, amelyet egyszer használatos csomagolásokhoz, műanyag zacskókhoz és tárolóedényekhez, például palackokhoz használnak.



A kutatás egy tudományos program része, amelyet a 62 ezer kilométeres vitorlásverseny során végeznek. A vitorlázók egyebek között adatokat gyűjtenek a tengervíz hőmérsékletéről, valamint széndioxid- és oxigén-tartalmáról olyan helyszíneken, ahová a tudományos kutatóhajók csak ritkán jutnak el.



Az adatokat a theoceanracescience.com oldalon nyilvánosan is megosztják.