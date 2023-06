Katasztrófa

Már New Yorkot is elborította a kanadai erdőtüzek füstje - videó

A levegő minősége miatt riasztást adtak ki az Egyesült Államok északkeleti részének több államában a Kanadában pusztító erdőtüzek füstje miatt szerdára.



New York államban és városban már kedden látható volt a füstköd, csökkent a látótávolság is, szerda reggelre a fővárosban, Washingtonban is érezhetővé vált a légszennyezettség.



A szerda reggeli adatok szerint New York államnak volt olyan része, ahol a legmagasabb riasztási fokozat volt életben a levegő finomrészecske-tartalma (PIM 2,5) miatt, New York városában és Philadelphiában a besorolás szerint nagyon egészségtelen volt a levegő. A fővárosban, Washingtonban egészségtelennek minősítették a levegőt. A füst Detroitban és Chicagóban is egészségtelenné teszi a levegőt.



Szerda reggel a világ legrosszabb levegőminőségét a kanadai Ontario tartomány városaiban mérték, amelyek közvetlenül az erdőtüzek közelében fekszenek.



A szakemberek arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy lehetőleg kerüljék a fizikai tevékenységet a szabadban. New York város iskoláiban törölték a szabadtéri foglalkozásokat. Eric Adams polgármester szerda délelőtti sajtótájékoztatóján rendkívülinek nevezet a helyzetet, és mindenkit arra kért, hogy amennyiben teheti, maradjon zárt térben.



A szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség előrejelzése szerint a füstköd még több napig megmarad az Egyesült Államok északi államai felett.



A meteorológusok a jelenséget azzal magyarázták, hogy egy lassan mozgó alacsony nyomású időjárási rendszer szállítja a kanadai Québec tartományban pusztító, kiterjedt erdőtüzek okozta füstöt az Egyesült Államok keleti része fölé, amely egészen Észak- és Dél-Karolina államokig jut el a következő napokban.