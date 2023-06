Kanadában jelenleg 214 erdőtűz tombol, ebből 93-at nem tudnak megfékezni

Jelenleg 214 aktív erdőtűz pusztít Kanadában, és ezek közül 93-at nem is tudnak ellenőrzés alá vonni - közölte pénteken Bill Blair katasztrófavédelmi miniszter.



"Vészhelyzet van Albertában, az Északnyugati Területeken, Saskatchewanban, Manitobában, Québecben, Új-Brunswickban és Új-Skóciában" - mondta Blair.



Blair elmondta, hogy az összes érintett tartományban és területen úgynevezett határfelületi erdőtüzekkel kell szembenézni, és ezek közül 19 közvetlenül érinti az őslakosok közösségeit - kilenc Albertában, négy Saskatchewanban, kettő Quebecben és Új-Skóciában, valamint egy-egy Manitobában és az Északnyugati Területeken.



Az erdőtüzek miatt országszerte több ezer kanadai evakuálására is szükség volt, több mint 29 ezren kényszerültek kitelepítésre - közölte Blair.



Kanada további segítséget kap nemzetközi partnereitől: Alberta további 158 tűzoltót fogad Ausztráliából, összesen 353-at kapnak, és 21-et Új-Zélandból, ahonnan összesen 46 lánglovag érkezik - mondta Blair.



Az Egyesült Államok is jelentősen hozzájárult a Kanada-szerte pusztító erdőtüzek leküzdésére tett folyamatos erőfeszítésekhez, már 304 tűzoltót küldtek Albertába, a tartomány további 101, majd a jövő héten 100 főnyi erősítés érkezésére számít - mondta Blair is.



Új-Skócia tartomány szintén amerikai tűzoltókat fogad - tette hozzá Blair.

Smoke has been transported all over Canada as nearly 800 active wildfires are currently burning across the country.