Világvége

Katasztrófahelyzetben ingyen ételt és italt kínáló automatákat telepítettek Japánban

Földrengés és tájfun esetén ingyenes ételt kínáló automatákat helyeztek üzembe a természeti katasztrófákra való felkészülés jegyében Akóban, Japán egyik természeti csapások által fokozottan veszélyeztetett területén fekvő tengerparti városában - írta a Mainicsi Simbun japán napilap beszámolója alapján a The Guardian című brit lap.



A napokban beüzemelt két ételautomatát úgy tervezték, hogy maguktól felnyíljanak és - egyébiránt pénzért kínált - tartalmukat ingyenesen hozzáférhetővé tegyék, miután a hatóságok heves esőzés miatt figyelmeztetést adnak ki vagy a hét fokozatú japán szeizmikus skálán ötös vagy annál erősebb rengést követően elrendelik a lakosság kitelepítését.



A készülékeket 300 palack üdítővel, valamint 150 adag élelmiszerrel, köztük táplálékkiegészítőkkel töltötték fel, és evakuációs menedékhelynek kijelölt épületek közelében helyezték el.



A gyártó Earth Corp. szerint automatáik a maguk nemében elsők Japánban, a világ egyik szeizmikusan legaktívabb országában, amelyet az utóbbi években az áradásokat és földcsuszamlásokat előidéző tájfunok is egyre gyakrabban sújtanak.



Az akói automaták nem az egyetlenek, amelyeket a természeti csapásokra való felkészülés jegyében üzembe helyeztek Japánban. Tokió egyik parkjába egy rádióadóval ellátott automatát telepítettek, amely erős földrengések esetén vészjelzéseket bocsát ki, illetve egy helyi rádióállomásról közvetíti a létfontosságú információkat.



A japán szeizmológusok nemrégiben 50 százalékról 60-ra, a következő négy évtizedet illetően pedig 90 százalékra emelték annak valószínűségét, hogy a Japán csendes-óceáni partjainál található, az ország központi részét alkotó Honsú szigetétől délre húzódó Nankai-árok mentén a következő 20 évben "megarengés" következik be.