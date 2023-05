Világvége

Börtönbe a fehér férfiakkal, hogy megmentsük a bolygót - Jane Fonda

Az emberiség legjobb esélye arra, hogy megmentse a bolygót a klímaváltozás hazugságaitól, ha a fehér férfiakat bezárják - mondta Jane Fonda hollywoodi színésznő szombaton a cannes-i filmfesztivál közönségének.



"Ez komoly dolog - körülbelül hét-nyolc évünk van arra, hogy felére csökkentsük a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását, és sajnos azokat sújtja a legsúlyosabban, akik a legkevésbé felelősek ezért - a globális délieket, a szigeteken élőket, a színes bőrű szegényeket" - magyarázta a "Barbarella" sztárja, aki kitartott amellett: "Ez egy tragédia, amit mindenképpen meg kell állítanunk".



"Le kell tartóztatnunk és börtönbe kell zárnunk ezeket az embereket - mind férfiak."



Jane Fonda legutóbb akkor váltott ki felháborodást, mikor a Covid-19 járványt "Isten ajándékának" nevezte a baloldal számára.



Anélkül, hogy megnevezte volna azokat az embereket, akik szerinte felelősek a bolygó közelgő pusztulásáért, Fonda összefüggéseket vont a Föld és kisebbségi lakói között, és azzal érvelt: "Nem lenne klímaválság, ha nem lenne rasszizmus. Nem lenne éghajlati válság, ha nem lenne patriarchátus. A fehér férfiaknak egeydül saját maguk számítanak, minden más az utolsó a sorban".



"Ha megoldjuk a klímaválságot, és nem oldottuk meg az összes többi dolgot, akkor újfent bajban leszünk" - figyelmeztetett a 'Klute' színésznője.



Fonda, aki gyakran kampányol a környezetvédelem mellett, 2019-ben többször is letartóztatták, amikor más hírességekkel együtt az amerikai Capitolium előtt tiltakozott, azzal a céllal, hogy polgári engedetlenséggel hívják fel a figyelmet a klímaváltozásra (és saját magukra).



A színésznő megvédte törvényszegését a kritikusokkal szemben, akik gúnyolták a "reklámfogásokat", azzal érvelve, hogy "ha híresség vagy, akkor felelősséggel tartozol azért, hogyan használod ezt a hírességet, különösen, ha az emberiség jövője forog kockán". Kritikusai közé tartozott Donald Trump akkori amerikai elnök is, aki panaszkodott, hogy "mindig bilincsben van"!



Fonda egész pályafutása során politikai aktivizmussal foglalkozott, az 1960-as években kemény kritikákat kapott a vietnami háború nyílt ellenzése miatt. Nemrégiben a "The View" című műsorban való szereplése után támadások érték, amikor azt javasolta, hogy a nők "gyilkossághoz" folyamodjanak az abortuszhoz való joguk védelmében, miután a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte a Roe kontra Wade döntést.