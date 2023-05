Katasztrófa

Többen meghaltak a közép-olaszországi áradásokban

Hárman életüket vesztették, csaknem ötezer embert pedig evakuáltak az elsősorban Emilia-Romagna tartományt sújtó áradások miatt, és a helyzet továbbra is kritikus Nello Musumeci, a katasztrófavédelmet vezető miniszter szerda reggeli közlése szerint.



A régió közlekedése megbénult, öt megye teljesen van víz alatt. Más tartományokból tűzoltóegységek érkeztek segíteni, mintegy húsz helikopterrel végzik a mentést.



A meteorológiai előrejelzések szerint az esőzés szerdán sem enyhül. Emilia-Romagna folyói és patakjai megduzzadtak, sarat és törmeléket sodorva magukkal.



A helyi prefektusok adatai szerint legalább négyen eltűntek.



Az egyik áldozatot Forli, egy másikat Cesena térségében, a harmadikat Cesenatico tengerpartján találták meg. Az egyik férfi feleségével birtokán igyekezett biztonságba helyezni a mezőgazdasági gépeket, amikor az ár elsodorta. A férfi holttestét megtalálták, a feleségét még keresik.



A lakott területen éjszaka is csónakokkal mentették az alsóbb szinteken élőket. Reggeltől búvárok is részt vesznek az eltűntek keresésében.



Gian Luca Zattini, a Savio-folyótól elárasztott Forli polgármestere úgy nyilatkozott, drámai éjszakát éltek át. Arra kért mindenkit, ne tulajdonaikat, hanem saját életüket mentsék a vészhelyzetben.



Matteo Lepore bolognai polgármester komolynak nevezte a helyzetet. Arra kérte az embereket, ne hagyják el otthonaikat, ne üljenek autóba. A városban egész kerületek kerültek víz alá, utakat zártak le, hidak omlottak le. Elmondta, a Savena és Ravona patak egyszerre lépett ki a medréből, és a Navile csatornája is tetőzött: a város körüli dombokon és hegyenek egymást követik a földcsuszamlások. Az alsóbb szinteket élőket evakuálták. Szerdán is zárva tartanak az iskolák.



Hónapokig tartó szárazság után majdnem egész Olaszországban esik az eső. Emilia-Romagnát már május elején katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánították, amikor is két idős férfi halt meg a mindenekelőtt Bologna és Ravenna térségét sújtó esőzésben és áradásban, ami miatt négyszázötven embert kellett evakuálni.



Meteorológiai adatok szerint május másodikán és most kedden összesen annyi csapadék esett le Emilia-Romagnában mint hat hónap alatt szokott.

🔴 #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023