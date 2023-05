Pandémia

A koronavírust soha nem lehet kiirtani - WHO

A Covid-19 vírusát soha nem lehet felszámolni vagy kiirtani, mivel képes átugrani az emberekről az állatokra és vissza - mondta szombaton újságíróknak Dr. Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet sürgősségi igazgatója.



Egy nappal azután, hogy Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója hivatalosan globális egészségügyi vészhelyzetről "globális egészségügyi fenyegetésre" minősítette vissza a betegség státuszát, Ryan hangsúlyozta, hogy a közegészségügyi hatóságoknak továbbra is "ébernek" kell lenniük.



Arra a kérdésre, hogy magát a vírust valaha is felszámolják-e, Ryan azt válaszolta: "nem, nem hiszem".



"Amit itt látunk, az egy olyan vírus, amely gyorsan fejlődött" - részletezte. "Képes átkerülni az emberekről az állatokra és az állatokról az emberekre, így különböző helyeken el tud bújni... nem csak az emberekben. Nagyon nehéz kiirtásra gondolni".



Ryan hozzátette, hogy a vakcinák és a terápiás gyógyszerek megszüntethetik "a vírussal kapcsolatos közegészségügyi veszélyt", de magának a vírusnak a kiirtása "nagyon valószínűtlen, ha nem lehetetlen".



A WHO nagyrészt ragaszkodott ehhez az irányvonalhoz a világjárvány során, még akkor is, amikor a vakcina hívei azt állították, hogy az oltások megállítják a Covid-19 terjedését, amiről kiderült, hogy nem igaz. "A jelenlegi helyzetben nem valószínű, hogy ki tudjuk irtani ezt a vírust" - mondta Ryan egy 2020 májusában tartott tájékoztatón, négy hónappal azután, hogy a WHO először nyilvánította közegészségügyi vészhelyzetnek a vírust.



Ryan szombaton azt mondta, hogy arra számít, hogy a fertőzések továbbra is minden télen megugranak az északi féltekén, hasonlóan az influenzához vagy bármely más szezonális betegséghez. Nem zárta ki azonban annak lehetőségét, hogy a vírus új változatai a nyár folyamán felbukkanhatnak, "és sok fertőzést okozhatnak".



Míg a legtöbb országban tavaly év eleje óta megszűntek a világjárvány elleni védekezési intézkedések, az Egyesült Államokban még mindig közegészségügyi vészhelyzet van érvényben, amely csak a jövő héten jár le. A WHO statisztikái szerint több mint 1,1 millió ember halt meg Covid-19-ben az Egyesült Államokban, több mint bármely más országban.



Világszerte több mint 765 millió Covid-19-es esetet regisztráltak, és csaknem 7 millió ember halt meg a fertőzésben - állítja a WHO. Április végéig összesen 13 milliárd adag vakcinát adtak be.