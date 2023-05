Nukleáris válság

NAÜ - A zaporizzsjai atomerőmű körüli helyzet egyre veszélyesebb, kimenekítik a lakosságot

A személyzet amíg csak tudja, az erőmű berendezéseit a szükséges nukleáris biztonsági és védelmi előírásoknak megfelelően tartja karban. 2023.05.07 16:57 ma.hu

A Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) környékén a helyzet "egyre kiszámíthatatlanabbá és potenciálisan veszélyessé válik" - mondta Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója. "Rendkívül aggódom az erőművet fenyegető nagyon is valós nukleáris biztonsági és védelmi kockázatok miatt" - jegyezte meg.



A helyszínen tartózkodó NAÜ-szakértők továbbra is hallanak lövéseket - mondta Grossi. "Ezt a jelentős nukleáris létesítményt meg kell védeni. Továbbra is sürgetni fogom, hogy minden fél kötelezze el magát e létfontosságú cél elérése érdekében, és a NAÜ továbbra is mindent megtesz, hogy segítsen az erőmű nukleáris biztonságának és védelmének biztosításában" - tette hozzá.



A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakértői, akik jelen vannak az ukrajnai Zaporizzsjai Atomerőműben, arról kaptak tájékoztatást, hogy megkezdődött a lakosok bejelentett evakuálása a közeli Enerhodar városából - ahol az erőmű személyzetének nagy része él -, és szorosan figyelemmel kísérik a helyzetet a nukleáris biztonságra és védelemre gyakorolt esetleges hatások szempontjából - szögezte le a főigazgató.



A NAÜ szakértői a ZNPP telephelyén az elmúlt napokban nem tudták meglátogatni Enerhodart. De kaptak információkat a város evakuálásával kapcsolatos helyzetről. Ez része egy szélesebb körű ideiglenes kimenekítésnek a térségben, amelyet állítólag pénteken jelentettek be.



A ZNPP telephelyének igazgatója, Jurij Csernicsuk nyilvánosan kijelentette, hogy az üzemeltető személyzetet nem evakuálják, és hogy mindent megtesznek a nukleáris biztonság és védelem érdekében az erőműben, amelynek hat reaktora mindegyike leállási üzemmódban van. Azt is elmondta, hogy az erőmű berendezéseit a szükséges nukleáris biztonsági és védelmi előírásoknak megfelelően tartják karban.



A konfliktus közel 15 hónappal ezelőtti kezdete óta a ZNPP személyzetének létszáma fokozatosan csökkent, de a telephely vezetősége kijelentette, hogy ez a létszám továbbra is elegendő az erőmű biztonságos működéséhez.