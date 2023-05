Erőteljes földrengés rázta meg Japánt - videók

Az elsődleges értesülések szerint emberek haltak meg és közel félszázan megsérült a japán Iszikawa prefektúrában történt 6,5-es erősségű földrengés következtében, rengés az épületeket romba döntötte, a vízellátás leállt - jelentette vasárnap a média.



A főrengést legalább 45 utórengés követte, a legerősebb, 5,8-as erősségű volt - jelentette a japán műsorszolgáltató.



Közben a japán meteorológusok figyelmeztetést adtak ki, hogy a szombaton kezdődött heves esőzések növelhetik a földcsuszamlások valószínűségét a földrengés sújtotta területeken - tette hozzá a jelentés.

CCTV footage of the M6.5 #earthquake as it struck off #Japan 's western prefecture of #Ishikawa earlier.... pic.twitter.com/CvCOOQKWXX

#BREAKING #JAPAN



🔴 JAPAN :#VIDEO MOMENT OF EARTHQUAKE MAGNITUDE 6.5 ON THE NOTO PENINSULA, ISHIKAWA PREFECTURE



on Friday, killing one, leaving at least 22 others injured.

Sea level changed of around 10 centimeters in the prefecture.

There was no tsunami. #BreakingNews... pic.twitter.com/8zbAan6SNC