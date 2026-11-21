Gazdaság
Két év után fordulat: kedvezőbb bizonyítványt kapott Magyarország a Moody'stól
Negatívról stabilra javította Magyarország államadós-besorolásának kilátását a Moody's, amely döntését az intézményi reformokkal, a korrupcióellenes intézkedésekkel és az Európai Unióval javuló kapcsolatokkal indokolta.2026.11.21 08:19ma.hu
Két év után kedvezőbb értékelést adott Magyarországnak a Moody's Ratings nemzetközi hitelminősítő. A pénteken bejelentett döntés értelmében az ország államadós-besorolásának kilátása negatívról stabilra változott, miközben a befektetésre ajánlott Baa2-es osztályzat változatlan maradt.
A döntés azt jelenti, hogy a hitelminősítő jelenleg kisebbnek látja a magyar államadósság leminősítésének kockázatát. Felminősítés ugyan nem történt, de a 2024 ősze óta érvényes negatív kilátás megszüntetése kedvező jelzés a befektetők számára.
A Moody's indoklásában kiemelte, hogy a májusi kormányváltás óta végrehajtott intézményi reformok és az Európai Unióval fennálló kapcsolatok jelentős javulása mérsékelték a kormányzással és a jogállamisággal kapcsolatos kockázatokat.
A hitelminősítő különösen fontosnak nevezte az Integritás Hatóság megerősítését, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, valamint Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez.
Az értékelésben az uniós forrásokhoz való hozzáférés helyreállítása is szerepet kapott. A korábban felfüggesztett támogatások felszabadítása, a javuló befektetői hangulat és a költségvetési konszolidációs program együttesen kedvezőbb feltételeket teremthetnek a gazdasági növekedéshez.
A döntésre Kármán András pénzügyminiszter is reagált. Szerinte a Moody's ezzel elismerte a magyar gazdaságpolitikai fordulat kézzelfogható eredményeit. A tárcavezető úgy véli, a kedvezőbb kilátás nagyobb pénzügyi biztonságot és olcsóbb hiteleket is jelenthet az országnak.
A hitelminősítő ugyanakkor továbbra is kockázatként kezeli a magas államadósságot és a költségvetési egyensúly helyreállításának nehézségeit. A következő években ezért meghatározó lesz, hogy a kormány mennyire tudja tartósan csökkenteni a hiányt és javítani a gazdaság teljesítményét.
A Moody's a Magyar Nemzeti Bank Baa2-es besorolását is megerősítette, annak kilátását pedig szintén stabilra módosította.
A pénteki döntés az első olyan átfogó hitelminősítői értékelés, amely már figyelembe veszi a Tisza-kormány intézményi és gazdaságpolitikai intézkedéseit. A kedvezőbb kilátás azonban önmagában még nem garantál alacsonyabb hitelkamatokat vagy gyorsabb gazdasági növekedést.
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