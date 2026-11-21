Vagyonvisszaszerzés
Kilencmilliárdos vagyonzár Seszták Miklósnál - a házát és az autószalonját is érinti
Több mint kilencmilliárd forint értékben rendelt el vagyonzárat a Nemzeti Nyomozó Iroda Seszták Miklós volt fejlesztési miniszterrel szemben, akit a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítanak.2026.11.21 12:35ma.hu
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pontosan 9 090 080 000 forint erejéig rendelt el vagyonzárat Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben – értesült a 24.hu. Az intézkedés a KDNP-s politikus kisvárdai házát és az autószalonját működtető Ramiris Autó Kft.-t is érinti.
A hatósági indoklás szerint a jelenleg letartóztatásban lévő volt miniszter megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy vesztegetésből származó vagyonnal gazdagodott, ezért fennállnak a vagyonelkobzás feltételei.
Seszták Miklóst a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben összesen 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a nyomozóhatóság. A politikust szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később pedig elrendelték a letartóztatását, amelyet a bíróság azóta meghosszabbított.
Az ügyben korábban már jelentős mennyiségű készpénzt is lefoglaltak. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal november 13-án közölte, hogy a volt miniszter ellen folyó büntetőeljárás során több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt találtak különböző rejtekhelyeken.
A pénz egy részét erdőkben ásták el, más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanokban rejtettek el. A hatóságok egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben is jelentős mennyiségű készpénzre bukkantak.
A nyomozás során feltárt összegek nagysága miatt a Seszták-ügy az elmúlt időszak egyik legjelentősebb, volt kormánytagot érintő korrupciós eljárásává vált.
Seszták Miklós 2014 és 2018 között volt Orbán Viktor kormányának nemzeti fejlesztési minisztere, emellett a KDNP országgyűlési képviselője.
A vagyonzár célja, hogy az érintett vagyonelemek rendelkezésre álljanak egy esetleges későbbi vagyonelkobzáshoz. Az intézkedés nem jelent jogerős bűnösséget megállapító ítéletet, a volt minisztert továbbra is megilleti az ártatlanság vélelme.
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