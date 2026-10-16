Vagyonvisszaszerzés

Feljelentést tett Kapitány István az előző kormány szálláshelyfejlesztési programja miatt

Feljelentést tett a gazdasági és energetikai miniszter az előző kormány 475 milliárd forintos szálláshelyfejlesztési programja kapcsán pénteken. 2026.10.16 18:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kapitány István azt közölte a Facebook-oldalán közzétett videójában, hogy súlyos visszaéléseket tártak fel a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program átvilágítása során, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt feljelentést tett.



A miniszter kifejtette, hogy a Kisfaludy-program eredeti célja az volt, hogy 2030-ig 300 milliárd forintból megújítsák a magyarországi szálláshelyeket, a kisebb panzióktól kezdve a nagy szállodákig.



Ehhez képest éveken keresztül a kormányközeli szállodákhoz állami milliárdok kerültek, miközben sok kisebb vidéki szállásadó a túlélésért küzdött, vagy ellehetetlenült - tette hozzá, azzal együtt, hogy a 300 milliárd forint nem volt elég: 2026-ig 475 milliárd forintot, az eredetileg tervezett összeg több mint másfélszeresét költötték el.



Kapitány István közlése szerint a 475 milliárd forint több mint felét pályázaton kívül, egyedi döntésekkel osztották ki; az összes támogatás több mint háromnegyede a szerződések mindössze 1,5 százalékához kapcsolódik, mindössze 108 szerződés keretében pedig 288 milliárd forintot ítéltek meg.



A miniszter szerint ez a fajta aránytalanság már bőven elegendő lenne ahhoz, hogy megindítsák a vizsgálatokat, de emellett több visszatérő, gyanús "mintázatot" is azonosítottak: dupla állami finanszírozásra, összefonódásra utaló jeleket, gyanúsan testre szabott pályázatokat és milliárdos támogatásokat magántulajdon fejlesztésére.



Mint mondta, az érintett beruházások mögött sorra feltűnnek az ismerős nevek és üzleti körök is: Mészáros Lőrinc és a Hunguest szállodák, Pintér Sándor köre a Hotel Lovasberénynél, az Apáti kör pedig a debreceni Hiltonnál.

Hangsúlyozta, hogy ezeket a körülményeket alaposan ki kell vizsgálni. "A magyar emberek pénzével el kell számolni, aki visszaélt vele, annak felelnie kell, és mindent megteszünk azért, hogy a jogtalanul megszerzett közpénzt visszaszerezzük" - fogalmazott Kapitány István.



A Gazdasági és Energetikai Minisztérium azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy 22 609 támogatási szerződést vizsgáltak 2018-ig visszamenőleg, azokra 475,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg. A jelentés szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség fizetett tanácsadóinak vállalkozásai is kaptak támogatást.

A kiemelt ügyek között szerepel a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest kilenc fejlesztésére megítélt közel 12 milliárd forint és a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó hévízi Le Primore szálloda csaknem 8 milliárdos támogatása. Lovasberényben egy 223 millió forintért értékesített állami ingatlan fejlesztésére később 1,54 milliárd forint támogatást ítéltek meg Pintér Sándor volt belügyminiszter érdekkörének - sorolták.