Közgazdász-vándorgyűlés
Kármán András: folytatódik a költségvetési hiány csökkentése, a végső cél a bizalom helyreállítása
A hiánycsökkentést támogatják a beérkező uniós források, az élénkülő külső kereslet.2026.09.10 16:01MTI
A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása - mondta a pénzügyminiszter a 64. Közgazdász-vándorgyűlést megnyitó beszédében csütörtökön Egerben.
Kármán András a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) éves rendezvényén kiemelte: a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszinteség, a piaci szereplőkkel, a szakmával és az állampolgárokkal szemben egyaránt.
A hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások "megnyirbálásából" szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket - húzta alá.
A hiánycsökkentést támogatják a beérkező uniós források, az élénkülő külső kereslet - sorolta, jelezve: ezek együtt a remélhetőleg a jegybank újranyíló mozgásterével pótolják azt a keresletet, amelyet a szigorítás átmenetileg elvon.
Minden sikeres szakpolitikai program pontos diagnózissal indul - jelentette ki. Megállapítása szerint kifulladt az extenzív magyar növekedési modell, éllovasból sereghajó lett az ország: az uniós csatlakozáskor az egy főre jutó fejlettség az uniós átlag 62 százalékán állt, magasabban a szomszédos országokénál, mára 76 százalék, miközben a régió országai magabiztosan előttünk járnak.
Az előző kormányzati ciklusban négy év alatt összesen kevesebb mint 1 százalékkal nőtt a GDP, miközben a versenytársak magasabb növekedést értek el - mutatott rá, ezzel párhuzamosan a magyar termelékenység növekedése az egyik legalacsonyabb volt a térségben. Hozzátette: 2022-2026 között a reálbérköltség 16 százalékkal nőtt, miközben a termelékenység javulása a 3 százalékot sem érte el, a bért pedig tartósan csak a termelékenység emelheti, a termelékenység nélküli tartós béremelés nem vezet valódi felzárkózáshoz.
A másik probléma a miniszter szerint a költségvetési politika teljes szétesése volt, ami tartós, évek óta rögzült pálya. A költségvetési hiányt a Covid-járvány óta nem sikerült megfékezni: a 2011-2019 között még átlagosan 2,6 százalékos átlagos hiány 2022-2025 között már 5,8 százalékra ugrott, idén pedig kormányváltás nélkül 8,3 százalék lett volna, az eredeti tervekben szereplő 2,9 százalék helyett.
A hiány nem "kilengett", hanem tartósan magas szinten ragadt, az ígéretektől függetlenül - mondta.
A költségvetés számai már a kihirdetés pillanatában sem voltak igazak, ennek súlyos ára lett a GDP-arányos kamatkiadásoknak az unió legmagasabbjai közé emelkedése, illetve az államadósság 3 éve tartó folyamatos emelkedése.
A tanulság túlmutat a számokon a miniszter szerint: a költségvetés elvesztette iránytű jellegét, a hitelességet csak türelmes, tudatos munkával lehet helyreállítani.
Kitért arra, hogy a fordulat elkezdődött: 400 ezer gyermek családja kapott iskolakezdési támogatást, csökkentették a tűzifa és a gyógyszerek áfáját és megemelték a minimálnyugdíjat. Rendet tesznek az adórendszerben, egyszerűsítik azt, és bezárják a kiskapukat, amelyekkel a legtehetősebbek évek óta kicsúsztak a közteherviselés alól, továbbá bevezetik a vagyonadót.
A vállalatoknak kiszámítható környezetet, jogbiztonságot, működő államot ígért. Közlése szerint a gazdaság támogatása nem azt fogja jelenteni, hogy kiválasztottak szűk körét halmozzák el állami támogatással, hanem a versenyfeltételek kiegyenlítését, tisztességes közbeszerzéseket.
A költségvetési hiány csökkentését folytatják, idén 7,5 százaléknál tartanak. Vállalták, hogy 2030-ra teljesítik az euró bevezetéséhez a maastrichti kritériumokat, azaz az éves államháztartási hiányt a bruttó hazai termék (GDP) 3 százaléka alá csökkentik.
Ez több évre szóló komoly vállalás, ugyanakkor a gazdaság a hiánycsökkentés mellett is képes a növekedésre a nemzetközi tapasztalatok alapján - mondta. Jelezte: a sikeres, növekedést megőrző kiigazítások a kiadási oldalra támaszkodnak, az állam működési költségeire, a rossz hatékonyságú támogatásokra, és nem az adók emelésére.
A jövő évi költségvetést ősszel fogják elfogadni, és október végéig nyújtják be a parlamentnek, együtt a felülvizsgált középtávú tervvel. "Ésszerű összeghatár felett a költségvetéshez ezentúl csak egy helyen lehet hozzányúlni, az Országházban, törvénymódosítással, a nyilvánosság előtt" - szögezte le.
Kármán András felkérte a közgazdász szakmát, hogy vitassák a számokat, és szálljanak be a közös gondolkodásba.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 23:20 Szégyelld magad, hogy 100 eurót ér a becsületed - zsebre tette a talált pénztárcát
- 22:18 A bicskei gyermekotthon egykori igazgatója bukkant fel az M1 műsorában
- 20:44 Zsákba dobták ki a tengeri malacokat az utcára
- 16:01 Kármán András: folytatódik a költségvetési hiány csökkentése, a végső cél a bizalom helyreállítása
- 14:15 Gurzó Mária: nem én vagyok Fásy Ádám felesége
- 12:59 Erste: újra lendületet vett a magyar gazdaság
- 18:36 Új horgászjegy jön a Ráckevei Duna-ágon
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06