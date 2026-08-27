Rendszerváltás
Kapitány István: A 126 milliárd visszafizetésével nem zárult le a Duna Aszfalt ügye
Hiába fizeti vissza idő előtt a Duna Aszfalt az afrikai beruházáshoz kapcsolódó 126 milliárd forintot és annak kamatait, a kormány tovább vizsgálná, hogyan jöhetett létre az állami hátterű finanszírozás. Kapitány István szerint az ügy ezzel nem lezárult, hanem "most kezdődik igazán".2026.08.27 12:57ma.hu
Újabb részleteket közölt Kapitány István a Duna Aszfalt kongói–zambiai híd- és határátkelő-projektjének finanszírozásáról.
Mint korábban kiderült, a Duna Aszfalt jelezte az EXIM és az MFB felé, hogy önként, lejárat előtt visszaváltja a projekthez kapcsolódó kötvényeket. Kapitány szerint ezzel összesen 126 milliárd forint és annak kamatai térnek vissza, egyúttal megszűnik a konstrukcióhoz kapcsolódó, 101 milliárd forintos állami kezességvállalás.
A miniszter szerint azonban továbbra is tisztázni kell, hogyan kaphatott állami hátterű finanszírozást az afrikai beruházás.
Kapitány többek között arra vár választ, hogyan válhatott finanszírozhatóvá egy olyan projekt, amelyet állítása szerint az EXIM korábban túl kockázatosnak ítélt, miért vállalt az állam 80 százalékos kezességet, illetve megfelelő biztosítékok védték-e az adófizetők pénzét.
Az ügyben ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést, és Kapitány hangsúlyozta: annak megállapítása, történt-e bűncselekmény és azért kit terhel felelősség, a hatóságok, az ügyészség és végső soron a bíróság feladata.
A Duna Aszfalt ügye ráadásul csak egyike annak a négy EXIM-hez kapcsolódó konstrukciónak, amely miatt feljelentést tettek. Kapitány ezek között említette a Sofitel finanszírozását, az egyiptomi vasútikocsi-projektet, valamint az Észak-Macedóniának nyújtott hitelt is.
„Nem a mi dolgunk megállapítani, ki követett el bűncselekményt: ez a nyomozó hatóságok, az ügyészség és a bíróság feladata. A mi dolgunk az, hogy a tényeket feltárjuk, és eléjük tegyük” – fogalmazott Kapitány István.
Szerinte ezért a Duna Aszfalt 126 milliárd forintos visszafizetésével korántsem került pont az ügy végére.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:58 Ügyvédkör: A pártpolitikai szempontok nem írhatják felül a szakmai alkalmasságot a vagyonvisszaszerzési hivatal esetében
- 6:28 Leszakadt gleccser, elszabadult pokol - így alakult ki a nepáli katasztrófa
- 22:12 Villamos elé futott egy 6 éves kisfiú Budapesten, újra kellett éleszteni
- 20:08 36 percen át beszéltek vele a Margit hídon - végül sikerült megmenteni a fiatalt
- 18:07 Ilyet még a Városgondnokság sem látott: belülről gyulladt ki egy fa Székesfehérváron
- 16:00 Rejtélyes vízóra pörög a CATL közelében: tízezrek köbméterei után követelnek választ Debrecenben
- 14:59 Radnai Márk megszólalt az augusztus 20-i állami ünnepség ügyében
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06