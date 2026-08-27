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Kapitány István: A 126 milliárd visszafizetésével nem zárult le a Duna Aszfalt ügye

Hiába fizeti vissza idő előtt a Duna Aszfalt az afrikai beruházáshoz kapcsolódó 126 milliárd forintot és annak kamatait, a kormány tovább vizsgálná, hogyan jöhetett létre az állami hátterű finanszírozás. Kapitány István szerint az ügy ezzel nem lezárult, hanem "most kezdődik igazán". 2026.08.27 12:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb részleteket közölt Kapitány István a Duna Aszfalt kongói–zambiai híd- és határátkelő-projektjének finanszírozásáról.



Mint korábban kiderült, a Duna Aszfalt jelezte az EXIM és az MFB felé, hogy önként, lejárat előtt visszaváltja a projekthez kapcsolódó kötvényeket. Kapitány szerint ezzel összesen 126 milliárd forint és annak kamatai térnek vissza, egyúttal megszűnik a konstrukcióhoz kapcsolódó, 101 milliárd forintos állami kezességvállalás.



A miniszter szerint azonban továbbra is tisztázni kell, hogyan kaphatott állami hátterű finanszírozást az afrikai beruházás.



Kapitány többek között arra vár választ, hogyan válhatott finanszírozhatóvá egy olyan projekt, amelyet állítása szerint az EXIM korábban túl kockázatosnak ítélt, miért vállalt az állam 80 százalékos kezességet, illetve megfelelő biztosítékok védték-e az adófizetők pénzét.



Az ügyben ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést, és Kapitány hangsúlyozta: annak megállapítása, történt-e bűncselekmény és azért kit terhel felelősség, a hatóságok, az ügyészség és végső soron a bíróság feladata.



A Duna Aszfalt ügye ráadásul csak egyike annak a négy EXIM-hez kapcsolódó konstrukciónak, amely miatt feljelentést tettek. Kapitány ezek között említette a Sofitel finanszírozását, az egyiptomi vasútikocsi-projektet, valamint az Észak-Macedóniának nyújtott hitelt is.



„Nem a mi dolgunk megállapítani, ki követett el bűncselekményt: ez a nyomozó hatóságok, az ügyészség és a bíróság feladata. A mi dolgunk az, hogy a tényeket feltárjuk, és eléjük tegyük” – fogalmazott Kapitány István.



Szerinte ezért a Duna Aszfalt 126 milliárd forintos visszafizetésével korántsem került pont az ügy végére.