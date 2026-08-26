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Milliárdokból épült a Normafa betonszörnye, mégis ivóvízből gyártották a műhavat
Egy helyi civil oldal szerint négy tél alatt 33,5 millió liter vezetékes ivóvizet használtak fel a Normafán műhó készítésére, miközben az épület alatt egy kétezer köbméteres esővíztározó található.2026.08.26 10:35ma.hu
Éles kritikát fogalmazott meg a Normafa – természetesen nevű közösségi oldal a csaknem öt éve átadott Normafa Kapuja működésével kapcsolatban. A bejegyzés szerint a mintegy 4,5 milliárd forintból megépült létesítmény jelentős része kihasználatlan.
A poszt azt állítja, hogy a látogatók elsősorban a mosdókat, öltözőket és csomagmegőrzőt használják. A tervezett sporteszköz-kölcsönző nem nyitott ki, a Hütte bezárt, a műanyag sípálya pedig csak korlátozottan működik.
A létesítmény egyik különlegessége, hogy az épület alatt egy kétezer köbméteres víztározót alakítottak ki. Ebben gyűjtik össze a tetőre hulló csapadékot, amelynek egyik tervezett felhasználási módja a téli hóágyúzás lett volna.
A civil oldal szerint azonban az elmúlt négy szezonban nem ezt a vizet, hanem vezetékes ivóvizet használtak a sífutópálya mesterséges havának előállítására. Állításuk szerint négy év alatt összesen 33 500 köbméter, vagyis 33,5 millió liter ivóvíz fogyott el erre a célra, mintegy 23 millió forint értékben.
Ez a mennyiség több mint 16-szorosa a tározó teljes, kétezer köbméteres kapacitásának – igaz, a tározó természetesen egy évben többször is feltöltődhet, ezért önmagában a két szám összevetéséből nem következik, hogy az esővíz fedezhette volna a teljes hógyártási igényt.
A bejegyzés ugyanakkor arról is beszámol, hogy a tározóban összegyűjtött csapadékvíz nem marad kihasználatlan. A mostani aszályos időszakban öntözésre és az erdei állatok itatására használják.
A posztban szereplő adatok alapján így különösen élesen vetődik fel a kérdés: miért vezetékes ivóvízből készült éveken keresztül a műhó, ha a beruházás részeként éppen a csapadékvíz összegyűjtésére építettek hatalmas tározót?
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