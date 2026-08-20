Gazdaság

Megugrott a Moderna árfolyama: áttörést hozhat a személyre szabott rákvakcina

Egy olyan kezelés jutott döntő klinikai szakaszba, amely nem általában a daganatot, hanem minden beteg saját tumorának genetikai sajátosságait veszi célba. 2026.08.20 12:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentős árfolyam-emelkedést hozott a Modernának a személyre szabott rákvakcinájáról érkező kedvező hír. A közölt adatok szerint a Moderna részvényei a nyitás előtti kereskedésben 112 százalékkal ugrottak meg, míg a fejlesztésben részt vevő Merck papírjai 9 százalékos pluszba kerültek.



A befektetői lelkesedés hátterében a Moderna és a Merck közösen fejlesztett, személyre szabott mRNS-alapú daganatellenes kezelésének harmadik fázisú vizsgálata áll. A tesztbe 1137 melanómás beteget vontak be.



A technológia alapjaiban különbözik a hagyományos vakcináktól. Az orvosok először mintát vesznek a beteg daganatából, majd genetikai elemzéssel azonosítják annak egyedi mutációit. Ezek alapján kifejezetten az adott beteg számára készítenek mRNS-vakcinát, amelynek feladata, hogy megtanítsa az immunrendszert a daganatos sejtek felismerésére és megtámadására.



A vakcinát nem önmagában alkalmazzák, hanem a Merck Keytruda nevű immunterápiás gyógyszerével együtt. A közölt eredmények szerint a kombinált kezelést kapó melanómás betegeknél kisebb arányban újult ki a betegség, mint azoknál, akik kizárólag Keytrudát kaptak. A vizsgálat során új biztonsági probléma vagy váratlan mellékhatás sem jelentkezett.



Ez azért különösen fontos, mert a Keytruda már jelenleg is meghatározó szereplője az onkológiai kezeléseknek, és egyben a Merck egyik legfontosabb készítménye: negyedévente mintegy 8 milliárd dolláros bevételt termel. Az új vakcina tehát nem lecserélné a meglévő terápiát, hanem személyre szabott kiegészítéssel növelné annak hatékonyságát.



A technológiában rejlő lehetőségek pedig messze túlmutathatnak a melanómán. Jelenleg további kilenc klinikai vizsgálatban tesztelik, hogy más daganattípusok esetében is működhet-e a személyre szabott mRNS-kezelés.



Ha ezek a vizsgálatok is sikeresek lesznek, az mRNS-technológia a Covid-vakcinák után egy egészen más területen, a személyre szabott daganatterápiában kaphat meghatározó szerepet.