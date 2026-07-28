Energiaválság
Kapitány István: biztonságban van Magyarország energiaellátása a paksi erőmű teljesítménycsökkentése ellenére is
Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség.2026.07.28 12:24MTI
Biztonságban van Magyarország energiaellátása - írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán kedden, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét.
Kapitány István kiemelte: az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent.
Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés - közölte.
Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a Paksi Atomerőmű A blokkjainakk hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése - olvasható az atomerőmű honlapján.
A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása (-106 cm) minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az 1. blokk teljesítményét hétfőn, 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették.
Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket - tették hozzá.
Bejegyzésében a miniszter utalt arra, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába. Ez várhatóan tovább növeli a villamosenergia-fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet. Felkészültek erre a helyzetre.
A minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. Megtartották a szükséges szakmai egyeztetéseket, óráról órára értékelik a fejleményeket, és előkészítettek minden olyan intézkedést, amelyre az ország biztonságos energiaellátása érdekében szükség lehet - ismertette Kapitány István.
A helyzetet felelősen, átláthatóan és a szakmai szabályok szigorú betartásával kezelik. Minden fontos fejleményről tájékoztatni fogják a lakosságot - fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 21:35 Nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban
- 20:01 Szőlő utcai ügy - Központi Nyomozó Főügyészség: zajlik a nyomozás, egyelőre nincs további tájékoztatás
- 19:28 Több mint egy tucat szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán a folyó alacsony vízállása miatt
- 18:25 Magyar Péter: Európa legerősebb korrupció-ellenes intézménye állhat fel
- 17:16 Újabb kitelepítéseket rendeltek el a franciaországi Bordeaux közelében az erdőtüzek miatt
- 16:18 A spanyol kormány több mint kétszáz területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté
- 15:19 Árvíz miatt rendkívüli állapotot vezettek be a szibériai Tyumeny régióban
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06