Botrány

Vitézy Dávid bűncselekménygyanús történeteket lát a közlekedési tárca és a beruházási területek körül

Egészen botrányos és bűncselekménygyanús történetek egész tömkelegét látom a közlekedési tárca és beruházási területek körül. Ezeket tételesen feldolgozzuk, és mindent meg fogunk osztani a nyilvánossággal. 2026.06.03 18:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy kedden az Állami Számvevőszék minden tételben megerősítette, hogy itt egy szándékos "költségvetési elmaszkolása történt a valóságnak", ha úgy tetszik a költségvetés meghamisítása. "Jól látjuk a helyzetet, sajnos" - jegyezte meg.



Az Orbán-kormány 20 évvel később pontosan azt csinálta, amit a Gyurcsány-kormány csinált 2006-ban, amit az őszödi beszéd révén tudott meg a magyar nyilvánosság, hogy azért, hogy a hiány kisebbnek tűnjön és a választási kampányban az ebből eredő politikai problémákat elkerüljék, ezért egyszerűen olyan tételeket, amik mögött már konkrétan leigazolt teljesítésigazolás és számla van, azokat is kikozmetikáztak a költségvetésből - mondta.



Hozzátette, az iváncsai akkumulátorgyárnál, Mészáros Lőrincék vasúti beruházásánál a teljesítésigazolást már év elején aláírták, a számla már hónapok óta lejárt, "és most is le van járva, már figyelmeztető leveleket kapunk a vállalkozótól, hogy a számla milyen régóta nincs kifizetve, és még sincs benne az állami költségvetésben, pedig tudták, hogy ez egy befejezés előtt álló beruházás volt".



Szavai szerint ugyanez a helyzet a Budapest-Belgrád idei számláinál is talán, ám ami a "legdurvább, az az autópálya-koncesszió kérdése". Kifejtette, az autópálya-koncesszor havi rendelkezésre állási díjat kap, így van finanszírozva az autópályák működtetése és fejlesztése. Ez a szerződés 35 évre szól.



"Ezt felül fogjuk vizsgálni, de addig, ameddig nincs módosítva, vagy nincs valamilyen módon ez felülvizsgálva, addig havonta ez fixen felmerül, mint a rezsi, ha úgy tetszik, a magyar államnál" - mondta, és megjegyezte, hogy ezt nem betervezni júniustól év végéig a költségvetésbe, az egy teljes felelőtlenség.



Bejelentette, hogy elkezdték feldolgozni a korábbi titkos kormányhatározatokat és levelezéseket az ügyben, hogy a pontos jogi lépéseket meghatározzák. "Körüljárjuk pontosan, hogy jogilag milyen tényállást merít ez ki, és amennyiben van annak alapos gyanúja, hogy bűncselekmény történt, akkor természetesen meg fogjuk tenni a feljelentést".



"A következő két hétben ebben látnunk kell tisztábban, nyilván a Pénzügyminisztériummal közösen" - fogalmazott Vitézy Dávid.

