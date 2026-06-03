Botrány
Vitézy Dávid bűncselekménygyanús történeteket lát a közlekedési tárca és a beruházási területek körül
Egészen botrányos és bűncselekménygyanús történetek egész tömkelegét látom a közlekedési tárca és beruházási területek körül. Ezeket tételesen feldolgozzuk, és mindent meg fogunk osztani a nyilvánossággal.2026.06.03 18:17MTI
A közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy kedden az Állami Számvevőszék minden tételben megerősítette, hogy itt egy szándékos "költségvetési elmaszkolása történt a valóságnak", ha úgy tetszik a költségvetés meghamisítása. "Jól látjuk a helyzetet, sajnos" - jegyezte meg.
Az Orbán-kormány 20 évvel később pontosan azt csinálta, amit a Gyurcsány-kormány csinált 2006-ban, amit az őszödi beszéd révén tudott meg a magyar nyilvánosság, hogy azért, hogy a hiány kisebbnek tűnjön és a választási kampányban az ebből eredő politikai problémákat elkerüljék, ezért egyszerűen olyan tételeket, amik mögött már konkrétan leigazolt teljesítésigazolás és számla van, azokat is kikozmetikáztak a költségvetésből - mondta.
Hozzátette, az iváncsai akkumulátorgyárnál, Mészáros Lőrincék vasúti beruházásánál a teljesítésigazolást már év elején aláírták, a számla már hónapok óta lejárt, "és most is le van járva, már figyelmeztető leveleket kapunk a vállalkozótól, hogy a számla milyen régóta nincs kifizetve, és még sincs benne az állami költségvetésben, pedig tudták, hogy ez egy befejezés előtt álló beruházás volt".
Szavai szerint ugyanez a helyzet a Budapest-Belgrád idei számláinál is talán, ám ami a "legdurvább, az az autópálya-koncesszió kérdése". Kifejtette, az autópálya-koncesszor havi rendelkezésre állási díjat kap, így van finanszírozva az autópályák működtetése és fejlesztése. Ez a szerződés 35 évre szól.
"Ezt felül fogjuk vizsgálni, de addig, ameddig nincs módosítva, vagy nincs valamilyen módon ez felülvizsgálva, addig havonta ez fixen felmerül, mint a rezsi, ha úgy tetszik, a magyar államnál" - mondta, és megjegyezte, hogy ezt nem betervezni júniustól év végéig a költségvetésbe, az egy teljes felelőtlenség.
Bejelentette, hogy elkezdték feldolgozni a korábbi titkos kormányhatározatokat és levelezéseket az ügyben, hogy a pontos jogi lépéseket meghatározzák. "Körüljárjuk pontosan, hogy jogilag milyen tényállást merít ez ki, és amennyiben van annak alapos gyanúja, hogy bűncselekmény történt, akkor természetesen meg fogjuk tenni a feljelentést".
"A következő két hétben ebben látnunk kell tisztábban, nyilván a Pénzügyminisztériummal közösen" - fogalmazott Vitézy Dávid.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:19 Benyújtotta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Melléthei-Barna Márton
- 18:17 Vitézy Dávid bűncselekménygyanús történeteket lát a közlekedési tárca és a beruházási területek körül
- 16:15 kormany.hu: megkezdődött a minisztériumok átszervezése
- 14:13 Velkey György László: néhány tucat kormánytisztviselőt bocsátanak el a Külügyminisztériumból
- 12:12 Fejcsere az OKF és a BvOP élén
- 10:11 Magyar Péter: Magyarország továbbra sem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába
- 8:10 II. kerület: a polgármester lakásán és a hivatalában végzett nyomozati cselekményeket a KNYF
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06