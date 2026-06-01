Magyar Péter: Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélést folytattam Varga Mihállyal

A miniszterelnök beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. 2026.06.01 10:06 MTI

Magyar Péter miniszterelnök konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélésként értékelte a Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökével hétfő délelőtt folytatott megbeszélését. A találkozó után közzétett Facebook-bejegyzésében a kormányfő jelezte: a kormány stratégiai partnerként tekint az MNB-re.



A miniszterelnök beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése.



A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a jegybankra, miközben tiszteletben tartja annak függetlenségét.



Azt is írta: tájékoztatta Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. Rögzítette, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra.



"Hangsúlyoztam, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke" - tette hozzá.



A miniszterelnök beszámolója szerint Varga Mihály tájékoztatta őt az MNB korábbi vezetésének tevékenysége miatti büntetőeljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is.



A Kormányzati Kommunikáció MTI-hez eljuttatott, hétfői közleménye szerint Varga Mihály a találkozót követően azt mondta: az MNB a jogszabályoknak megfelelően, független intézményként működik, elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, ennek veszélyeztetése nélkül pedig támogatja a kormány gazdaságpolitikáját.

Hangsúlyozta, a teljes magyar gazdaság érdeke, hogy a kormány és a jegybank közötti együttműködés eredményes legyen. Hozzátette: az MNB konstruktív partner lesz ebben a munkában, így többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is.



Az MNB új vezetése alatt a jegybank a törvényi alapfeladataira koncentrál, az egyéb tevékenységeket megszüntette, működését pedig racionalizálta - hangsúlyozta a jegybankelnök. Varga Mihály emlékeztetett: a jegybank a jövőben is folytatja a stabilitást erősítő monetáris politikáját, amellyel az elmúlt időszakban jelentősen csökkentette az inflációt és rekordszintre növelte Magyarország tartalékait.