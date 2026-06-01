Rendszerváltás
Magyar Péter: Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélést folytattam Varga Mihállyal
A miniszterelnök beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése.2026.06.01 10:06MTI
Magyar Péter miniszterelnök konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélésként értékelte a Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökével hétfő délelőtt folytatott megbeszélését. A találkozó után közzétett Facebook-bejegyzésében a kormányfő jelezte: a kormány stratégiai partnerként tekint az MNB-re.
A miniszterelnök beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése.
A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a jegybankra, miközben tiszteletben tartja annak függetlenségét.
Azt is írta: tájékoztatta Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. Rögzítette, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra.
"Hangsúlyoztam, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke" - tette hozzá.
A miniszterelnök beszámolója szerint Varga Mihály tájékoztatta őt az MNB korábbi vezetésének tevékenysége miatti büntetőeljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is.
A Kormányzati Kommunikáció MTI-hez eljuttatott, hétfői közleménye szerint Varga Mihály a találkozót követően azt mondta: az MNB a jogszabályoknak megfelelően, független intézményként működik, elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, ennek veszélyeztetése nélkül pedig támogatja a kormány gazdaságpolitikáját.
Hangsúlyozta, a teljes magyar gazdaság érdeke, hogy a kormány és a jegybank közötti együttműködés eredményes legyen. Hozzátette: az MNB konstruktív partner lesz ebben a munkában, így többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is.
Az MNB új vezetése alatt a jegybank a törvényi alapfeladataira koncentrál, az egyéb tevékenységeket megszüntette, működését pedig racionalizálta - hangsúlyozta a jegybankelnök. Varga Mihály emlékeztetett: a jegybank a jövőben is folytatja a stabilitást erősítő monetáris politikáját, amellyel az elmúlt időszakban jelentősen csökkentette az inflációt és rekordszintre növelte Magyarország tartalékait.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:24 A rendőrség eljárást indított az összedőlt székesfehérvári épület ügyében
- 18:22 Életveszélyes állapotban mentették ki a férfit az összeomlott épület romjai alól Székesfehérváron
- 16:20 Mi Hazánk: győzelem, hogy mi adhatjuk a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnökét
- 14:18 A rendőrség több száz millió forintnyi vagyont azonosított a vagyonvisszaszerzési akcióban
- 12:50 Összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron, ember a romok alatt
- 10:06 Magyar Péter: Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélést folytattam Varga Mihállyal
- 8:06 Kátai-Németh Vilmos: át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06