Energiaválság
Hernádi Zsolt: a NIS-tranzakció hozzájárulna a régió, benne Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához
Szerbiát értesítették arról, hogy a Mol további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromnyefty vállalattal a NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásáról.2026.05.25 08:06MTI
A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója szerint a NIS-tranzakció hozzájárulna a régió, benne Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához. Hernádi Zsolt erről abban a közleményben nyilatkozott, amelyben a vállalat tudatta, hogy hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy június 6-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.
A Budapesti Értéktőzsde honlapján is közzétett közleményben idézték Hernádi Zsoltot, aki ismertette: az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalásokat folytattak a NIS-tranzakció valamennyi kulcsfontosságú érdekelt felével, és jelentős előrelépést értek el, a rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszába léptek.
"Optimisták vagyunk, azonban bizonyos feltételeket még a következő hetekben kell véglegesíteni. Továbbra is úgy véljük, hogy a tranzakció minden érintett fél számára előnyös lenne, és hozzájárulna a régió, illetve konkrétan Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához" - mondta a közlemény szerint az elnök-vezérigazgató.
Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter péntek este az Instagramon közölte: Szerbiát értesítették arról, hogy a Mol további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromnyefty vállalattal a NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásáról.
A tárcavezető azt írta: a szerb kormány Aleksandar Vucic államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a Mollal a részvényesi szerződés ügyében.
