Orbán Viktor: a most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból

A most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból - értékelte az idei első negyedéves gazdasági adatokat Orbán Viktor távozó miniszterelnök a Pityinger László (Dopeman) YouTube-csatornáján adott pénteki interjújában. 2026.05.08 22:29 MTI

Orbán Viktor utolsó miniszterelnöki munkanapján elmondta, szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a "melót" nem fejezte be. Közlése szerint a terve az volt, hogy csinál egy szuverén Magyarországot, amely "a saját tengelye körül forog", a magyarok munkáján így nem az idegenek gazdagodnak.



Húsz év kellett volna, hogy "stabilan megálljon a lábán", a munka egyötöde volt még hátra - mondta.



Sok százezren voltak, akik értették, hogy mit csinál, és nem csak a saját zsebük szerint szavaztak, "ezt hívjuk nemzeti oldalnak". Fájdalmas, hogy most ők is egy befejezetlen munkában vannak, mert ez közös munka volt - mondta Orbán Viktor. Hozzátette, azért szorít, hogy azok, akik most kerülnek kormányra, minél kevesebbet bontsanak le a szuverén Magyarországból.



Saját szerepéről szólva elmondta: személyes felelőssége van a vesztes választás után, de nem érez letargiát, tele van energiával. Hozzátette: meg kell érteniük, miért nem kapták meg a támogatást, amelyre szükségük lett volna.

Elmondta azt is, hogy büszke az elmúlt 16 évre, azt nem fogja "kidobni". Az első negyedéves gazdasági adatokat értékelve hozzátette: "a most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból".



"Ilyen balszerencsém is csak nekem lehet" - utalt arra, hogy közben elvesztette a választást.



Orbán Viktor kormányzásának eredményeként közölte, hogy elvettek 15 ezer milliárd forintot a bankoktól és a multicégektől, amit odaadtak a magyar családoknak, ám - elmondása szerint - óriási erők dolgoztak azon, hogy ezt a pénzt visszaszerezzék.



Az ország többsége nem akarja, hogy kifosszák. Itt van hagyománya a nemzeti ellenállásnak, de bízzunk benne, hogy erre nem lesz szükség - jegyezte meg.



A leköszönő miniszterelnök azt mondta, hogy megkétszerezték az állami vagyont, az MNB aranytartalékát pedig harmincszorosára növelték.



Nem szabad engedni, hogy az új kormány ezt eladja vagy adókat emeljen. Egy kormány sem tud szembemenni az emberekkel, ezért a "nemzeti oldalnak" fel kell készülnie arra, hogy ami jó, azt megvédje - mondta Orbán Viktor.



Választási vereségük okára kitérve felhívta a figyelmet arra, hogy a 40 év fölötti szavazóknál a "nemzeti oldal" nyert 47-44-re, a 40 év alattiaknál viszont a Tisza Párt 19-75-re. Orbán Viktor ezt úgy értékelte, hogy a szavazók nem csak azt utasították el, amit a kormánypártok ajánlottak, hanem őt magát is.

Hangsúlyozta: a "nemzeti oldal" feladata, hogy megtartsa a 40 év felettieket, közben közelebb kerüljön a fiatalokhoz, ezért a Fidesz vezetését azonnal meg kell fiatalítani, amit el is kezdtek, kicserélték a képviselők jó részét, ő maga sem vette át a mandátumát.



Saját magáról szólva leszögezte: áll minden vizsgálat elé, hiszen becsületes ember, aki becsületesen elvégezte a munkáját, a jogszabályokat betartotta és betartatta.



A leköszönő kormányfő kitért arra is, hogy ki fognak pukkadni a "műbalhék", a legfájdalmasabb, a Zsolti bácsi-ügy is - jelezte, aláhúzva: Semjén Zsoltért tűzbe teszi a kezét.



Arról szólva, hogy a "rengeteg kormányzati juttatásban részesülő" 40 év alattiak miért döntöttek más mellett, abban találta meg a választ, hogy nem anyagi okok játszhattak szerepet, hanem kultúraváltás történhetett Magyarországon.



Ezt a kultúraváltást meg kell érteni, különben nem tudunk beszélni velük - mondta Orbán Viktor, hozzáfűzve: az ő dolga lett volna, hogy megtalálja az utat a fiatalokhoz; a következő egy-két év arról fog szólni, hogy minél többet találkozzon velük.



A Fidesz kampányára kitérve arról beszélt, hogy a kampányfőnöknek, a kampánystábnak időben érzékelnie kellett volna a bajt, de ez nem történt meg.



A választási vereség okait azonban abban is látta, hogy az orosz-ukrán háború és a brüsszeli szankciók miatt három évig nem volt érzékelhető gazdasági növekedés. Hozzátette: ha 2-4 százalékos gazdasági növekedést tudtak volna előállítani, megnyerték volna a választást.



A legjobban akkor jár az ország, ha az új kormány nem változtat a gazdaságpolitika irányán - mondta.



Az ígért elszámoltatásról szólva úgy vélte, még az is lehet, hogy az korrekt lesz.



Nem ördögtől való dolog, hogy az elmúlt húsz évből elővegyék a politikusokat, a most beülőket is, és szépen nézzék át őket - értékelt. Kiemelte: ő maga 1990 óta minden percével, minden forintjával el kellett számoljon, ezért szívesen áll minden vizsgálódás elé.



Elmondta azt is: nem jutott eszükbe, hogy ha már megvan az alkotmányos alapja a "nemzeti kormányzásnak", akkor a választójogi törvényt lehetett volna úgy módosítani, hogy kizárják az újabb kétharmad lehetőségét.

A politika iróniájának nevezte, hogy 2,4 millió szavazattal 2014-ben kétharmadot értek el, most egyharmadot sem. Orbán Viktor közölte: legfeljebb 70 százalékos választási részvétellel számoltak, de bejött plusz 10 százalék, amely szinte egészében a Fidesz ellen szavazott. Ezt nekünk érzékelnünk kellett volna - jegyezte meg.

Pártja jövőjéről úgy fogalmazott, a pártpolitikai mezőben a Fidesz lesz a "dárda hegye". De mivel nem a politikai térben vesztettek, hanem a társadalmi térben, ezért a "nemzeti oldalt" nem lehet a politikából fölépíteni, hanem egy magabiztosságot, önbizalmat és perspektívát nyújtó kulturális, politikai, közéleti világot kell létrehozni - tette hozzá.



A külpolitikára kitérve hangsúlyozta: nagyon nagy baj lesz abból, ha a Brüsszellel való viszonyt átalakítják, Brüsszellel ugyanis nem lehet kompromisszumot kötni, csak erőpozícióból szabad tárgyalni.



Orbán Viktor elmondta, hogy most rajzolódik ki az új médiavilág: az eddig ellenzéki sajtó az új hatalom sajtója lesz, a "mérsékeltebb jobbközép" sajtó pedig keresi a hangját.



A hagyományos jobboldali sajtó előtt négymillió ember bezárja a fülét - fogalmazott, hozzátéve: személyes kedvence, a Vadhajtások pedig a "kurucok sarka", de nyelvileg durva.



"A Nemzeti Sport mellett az a második igeforrás, amit minden nap meg kell néznem" - fogalmazott a leköszönő miniszterelnök.