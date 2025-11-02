Média

Az Indamedia csoporthoz került a Ringier Hungary - új korszak a hazai médiapiacon

Lezárult a Ringier Hungary Kft. értékesítése: a svájci Ringier-csoport magyarországi leányvállalata, valamint annak kiadványai az Indamedia csoport tulajdonába kerültek – közölte pénteken az MTI-vel mindkét fél. A tranzakcióval az Indamedia portfóliója jelentősen bővült, olyan vezető médiumokkal, mint a Blikk, a Vasárnapi Blikk, a Kiskegyed, a GLAMOUR, az Auto Bild és több országos tévémagazin. Az akvizíció kiterjed továbbá online kiadványokra, köztük az EgészségKalauz.hu-ra és a Recepttár.hu-ra, ezzel tovább erősítve a csoport pozícióját a digitális tartalomszolgáltatás terén.



A megállapodás ugyanakkor nem érinti a Profession.hu állásportált, amely a Ringier tulajdonában marad, valamint a Sportal.hu sportoldalt, amely továbbra is a Ringier Sports Media Group kezelésében működik. Ezzel az Indamedia a legfontosabb tartalmi szegmensekben – hír-, női, gasztro- és életmódmagazinok területén – szinte teljes vertikumot fed le a hazai médiapiacon.



Kovács Tibor, a Ringier Hungary ügyvezetője hangsúlyozta, hogy az új tulajdonos személyében olyan partner érkezett, amely már bizonyított a magyar piacon, és képes garantálni a lapok stabilitását és fejlődését. Mint mondta, a cél a zökkenőmentes átmenet biztosítása és az újságírói minőség megőrzése. Ziegler Gábor, az Indamedia társtulajdonos-vezérigazgatója kiemelte: a két sikeres médiavállalat összeolvadása nemcsak üzleti szinergiákat, hanem új tartalmi lehetőségeket is teremt, hiszen a közös munkából az olvasók és a hirdetők egyaránt profitálhatnak.



Az Indamedia Network jelenleg 18 online kiadványt üzemeltet, amelyek havonta mintegy ötmillió felhasználót érnek el. A csoport az Index révén piacvezető az online hírportálok között, míg a Femina és a Dívány magazinokkal meghatározó szereplője a női online médiapiacnak. Az elmúlt években az Indamedia a rendezvényszervezés területén is erős márkákat épített, például az AI Summit és a DOGZ Fesztivál formájában.



A mostani akvizíció révén a vállalat olyan médiaterületeken is megjelenik, ahol korábban nem rendelkezett termékekkel, így jelentős növekedési potenciált nyit meg a nyomtatott és online platformok integrálásában. Az egyesülés stratégiai előnye, hogy az Indamedia a jövőben egységes márkastratégiával, hatékonyabb hirdetési modellekkel és szélesebb olvasói eléréssel léphet fel a nemzetközi médiapiaci versenyben is.



A svájci központú Ringier-csoport Európa egyik legnagyobb és legrégebbi médiavállalata, amely 19 országban, közel 130 vállalatot működtet, és mintegy hatezer munkavállalót foglalkoztat. A magyarországi leányvállalat eladása így nemcsak piaci, hanem strukturális változást is jelent a cég európai jelenlétében.