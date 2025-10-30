Légiközlekedés
NGM: folyamatos rekordokat dönt meg a Liszt Ferenc-repülőtér forgalma
A Budapest Airport visszavásárlásának egyik sarokköve volt, hogy a jövőbeli fejlesztéseket biztosítsa a magyar állam.2025.10.30 12:43MTI
Folyamatos rekordokat dönt meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma - hangsúlyozta Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szerdán a TV2 Mokka című műsorában az idei nyári időszak tapasztalatairól a légi forgalomban.
Kiemelte, komoly munkát tett bele a magyar légiközlekedési ökoszisztéma, és legfőképpen a Budapest Airport és a HungaroControl, hogy erős stratégiai együttműködésben sikerült leküzdeni a korábbi késéseket, a menetrendek javultak. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy sokkal pontosabb érkezésekkel és indulásokkal lehet számolni, és ez az utasélményt is nagyban javítja.
Az államtitkár az adásban felidézte, hogy nyáron egy vihar miatt le kellett zárni a repülőteret, és ez megmutatta azt, hogy a kormány és repteret működtető Budapest Airport komolyan veszi a légiközlekedést, ellentétben például azzal az ellenzéki vezetővel, aki "belerúgott a Budapest Airportba". Ezt mélyen szégyellni valónak tartják - tette hozzá.
Lóga Máté szólt arról is, hogy szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a repülőtér között, mindezt úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik repülőtér.
Az államtitkár elmondta, a repülőtéren megépül a 3-as terminál. A Budapest Airport visszavásárlásának egyik sarokköve volt, hogy a jövőbeli fejlesztéseket biztosítsa a magyar állam.
A tranzakciós folyamat során megállapodás történt az üzemeltetővel arról, hogy a 3-as terminált létre kell hozni, ez 2034-2035-ig meg is fog valósulni, de az utasok számára már akár 2031-ben megnyithatják a 3-as terminál adott részét.
Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára az adásban elmondta, hogy a repülőtéri áruforgalom növekedését a magyar jogrend is segíti.
A magyar vámoltatási, vámeljárási rendszer világklasszisnak minősül, példaként említette, hogy gyorsan tud adott árumennyiséget kezelni.
