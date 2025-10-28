USA

Az amerikai szenátus tizenharmadik alkalommal sem tudta elfogadni az átmeneti költségvetést

Tizenharmadik alkalommal sem tudta elfogadni az átmeneti költségvetést az amerikai szenátus kedden, így tovább szünetel az Egyesült Államok kormányzati intézményeinek működése. 2025.10.28 20:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kongresszus 100 tagú felsőházában 60 szavazatra lenne szükség a kormány újranyitását lehetővé tevő jogszabály elfogadásához. A többségi republikánusokhoz ugyan rendszeresen csatlakozik 2-3 demokrata szenátor, de a legtöbb felsőházi demokrata ellenáll, így a minősített többséget nem sikerül elérni.



A kongresszus alsóházában szeptemberben elfogadták az átmeneti költségvetést, de az elakadt a szenátuson.

A 28 napja tartó kormányzati leállás következményeként kedden nem kapták meg fizetésüket a szövetségi légi irányítás dolgozói, pénteken pedig a katonák járandóságáról szóló csekkek sem érkeznek meg. Hétfőn a mezőgazdasági minisztérium közleményt adott ki, hogy november 1-től nem lesz fedezete a szövetségi élelmiszersegélyek folyósításának sem, így a rászoruló családok nem jutnak hozzá az utalványaikhoz.



A szövetségi intézmények dolgozóinak többsége október eleje óta kényszerszabadságon van, de bizonyos munkakörökben, mint a légi irányítás, a dolgozóknak a fizetés kilátása nélkül is fel kell venniük a munkát. A leállás miatt sokan betegszabadságra mentek, így a légi irányítás komoly munkaerőhiánnyal is küzd, és ez kedden is több repülőtéren okozott késéseket.



A törvények értelmében az érintettek a költségvetés elfogadását követően, a kormány újraindulása után visszamenőleg is megkapják fizetésüket.



Kedden az Amerikai Bankárok Szövetsége felszólította a kongresszust, hogy tegye lehetővé a kormányzat újraindulását, és a leállás súlyos gazdasági következményeire hívta fel a figyelmet. A szervezet közleménye szerint a pénzintézetek tőlük telhetően igyekeznek segíteni a fizetés nélkül maradt szövetségi alkalmazottaknak és katonáknak, akik számára elengedik a számlavezetési költséget, és hitelátütemezést, valamint egyéb könnyítéseket kínálnak.



A kialakult helyzetért a republikánusok a demokratákat, illetve a szenátus demokrata párti tagjainak vezetőjét, Chuck Schumer szenátort hibáztatják. A demokraták kitartanak álláspontjuk mellett, hogy nem szavaznak meg olyan költségvetési tervezetet, amelyben nem szerepel a társadalombiztosítási alapú egészségügyi ellátás rendszerének fenntartása és az ellátások kiszélesítése. A republikánusok szerint a demokraták követelése azt jelenti, hogy az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodók is szociális alapú ellátásban részesülnének.



A politikai vitának része az is, hogy a Barack Obama elnökségéhez köthető egészségbiztosítási reform eredményeként elfogadott törvény, az Affordable Care Act (népszerű nevén Obamacare) keretében nyújtott több kedvezmény hatálya idén év végén lejár, ami az érintettek számára komoly költségnövekedéssel járhat. A demokraták az Obamacare fenntartását követelik, republikánusok szerint a teljes egészségbiztosítási rendszer reformra szorul, és Donald Trump elnök is ezen az állásponton van.