Gazdaság
Horvátországban jövőre 1050 euróra emelkedik a bruttó minimálbér
A horvát kormány pénteken rendeletben határozta meg a 2026-ban érvényes minimálbér összegét: a jelenlegi bruttó 970 euró 8,25 százalékkal, 1050 euróra emelkedik (valamivel több mint 408 ezer forint).2025.10.25 22:53MTI
A jogszabály értelmében a minimálbér mértékét évente egyszer, legkésőbb október 31-ig állapítják meg a következő évre, és nem lehet alacsonyabb az előző évi összegnél.
Andrej Plenkovic miniszterelnök a kormányülésen hangsúlyozta: figyelembe vették a szakszervezetek, a munkaadók és a gazdasági szakértők javaslatait, és úgy ítélték meg, hogy a bruttó 1050 eurós minimálbér megfelelő a 2026-os évre. Felidézte, hogy 2016 óta - amióta kormányra kerültek - a bruttó minimálbér 414 euróról 1050 euróra nőtt, az elmúlt három évben pedig 50 százalékkal emelkedett.
A kormányfő bejelentette:
a foglalkoztatás megőrzése érdekében a munkaügyi hivatal kompenzációs támogatást biztosít azoknak a munkaadóknak, akik minimálbért fizetnek. Az állam 2026 első három hónapjában megtéríti számukra a mostani 970 és az új 1050 euró közötti különbséget, vagyis havi 80 eurót.
Hozzátette: a vártnál kevesebb munkáltató jelezte, hogy élni kíván a támogatással, ami szerinte arra utal, hogy többségük gazdaságilag képes viselni a minimálbér-emelés terhét.
Marin Piletic munkaügyi miniszter kiemelte: Horvátország már nem tartozik az Európai Unió sereghajtói közé a minimálbér mértéke alapján, és gyorsan közelít az uniós átlaghoz, amit a vásárlóerő-paritáson alapuló mutatók is alátámasztanak. Elmondása szerint jelenleg 70 822 munkavállaló kap legfeljebb bruttó 970 eurót, míg 1050 eurónál alacsonyabb bérrel 131 559 foglalkoztatott rendelkezik.
A miniszter hozzátette: több ágazatban a kollektív szerződések révén már most is magasabb minimálbért alkalmaznak a jelenleg jogszabályban rögzített 970 eurónál. Példaként az építőipart említette, ahol a legegyszerűbb munkakörökben bruttó 1000 euró a minimálbér, míg a képzettebb munkavállalók bére elérheti a 2200 eurót is.
