Gazdaság

BCG jelentés: 1300 milliárd dollárra nőhet 2030-ra a globális vállalati és befektetési banki piac

A piaci szegmensben működő pénzintézetek árbevétele 2024-ben a 2023-as szinttel megegyező ütemben, közel 4 százalékkal, 860 milliárd dollárra nőtt és az idei év eddigi szakaszában közel 5 százalékkal emelkedett. 2025.10.25 20:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vállalati és befektetési banki szolgáltatások piaca (corporate and investment banking - CIB) a következő években átlagosan évi 4 százalékkal növekedhet és 2030-ra meghaladhatja az 1045 milliárd dollárt, a nem banki pénzügyi intézmények (NBFI) bevételeivel együtt pedig elérheti az 1300 milliárd dollárt - derül ki a Boston Consulting Group (BCG) nemzetközi tanácsadó éves szektorális jelentéséből.



A Corporate and Investment Banking Report 2025 kutatásban kiemelték: a vállalati és befektetési banki szektor világszerte átalakulóban van, mivel a tőkeáramlások átrendeződése, a technológiai fejlődés és a geopolitikai széttagolódás együttesen átírják az iparág működését. A szakértők szerint a következő két évben eldőlhet, mely szereplők szereznek tartós versenyelőnyt ebben a környezetben.



A jelentés szerint a vállalati és befektetési banki szolgáltatások piaca 2010 és 2024 között 1,8 százalékos éves átlagos növekedést produkált. A 2010-2019 közötti időszakhoz képest a bővülés üteme 2020-tól jelentősen felgyorsult. A növekedést a befektetési alapok aktivitása, a díjalapú szolgáltatások, a részvénypiaci kereskedés és a feltörekvő piacok egyre hangsúlyosabb szerepe hajtotta.



A piaci szegmensben működő pénzintézetek árbevétele 2024-ben a 2023-as szinttel megegyező ütemben, közel 4 százalékkal, 860 milliárd dollárra nőtt és az idei év eddigi szakaszában közel 5 százalékkal emelkedett.



Ezzel párhuzamosan egyre látványosabb a nem banki pénzügyi intézmények (NBFI) térnyerése, az itt működő, banki engedéllyel nem rendelkező pénzügyi szolgáltatók árbevétele tavaly 162 milliárd dollárt tett ki, amely 70 százalékkal haladja meg a 2019-es 95 milliárd dollárt.



Az előrejelzések szerint ennek a szegmensnek az árbevétel-arányos részesedése a teljes vállalati banki, illetve befektetési banki szolgáltatások piacán belül az alapforgatókönyv szerint 16 százalékról 19 százalékra emelkedhet 2030-ra. További, a bevételek alakulását befolyásoló trend a digitális eszközök térnyerése. A BCG becslése alapján a stablecoins-ok (a pénzhez, vagy más eszköz értékhez kötött kriptovaluták) piaci értéke 2030-ra elérheti a 3 ezer milliárd dollárt.



Kiemelték: a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása az átalakulás központi eleme és ez várhatóan jelentős termelékenységnövekedést eredményez a banki tevékenységekben és operatív folyamatokban, és ez a banki profitokra is hatással lesz.



A BCG szerint a geopolitikai átrendeződés, a vámháború, a BRICS-országok között erősödő pénzügyi együttműködés újradefiniálja a kereskedelmi és tőkepiaci kapcsolatokat, ami arra késztetheti a nagyobb pénzügyi intézeteket, hogy nemzetközi stratégiáikat felülvizsgálják.

Egy másik forgatókönyv szerint a technológia által vezérelt pénzügyi környezet a következő öt évben átrendezheti a pénzügyi értékláncokat és ebben felértékelődik a nem banki pénzügyi intézmények szerepe. A teljes piac értéke az alapforgatókönyvvel megegyező szinten, 1300 milliárd dollár körül alakulhat, de ezen belül a nem banki szereplők nagyobb szeletet hasítanak ki, 290 milliárd dollárt. A magántőke és a tokenizált alternatív finanszírozás növekvő népszerűsége a bankok hitelezési lehetőségeinek szűkülésével járhat.



Az elemzésben arra figyelmeztetnek, hogy a hagyományos bankoknak specializálódniuk kell, partnerségeket kell kialakítaniuk és modernizálniuk kell működésüket, hogy megőrizzék versenyképességüket a gyorsan átalakuló, technológia által vezérelt pénzügyi környezetben.



A harmadik forgatókönyvben a geopolitikai széttagoltság erősödésével, a tőkepiacok fokozatos regionalizálódásával számolnak. Ebben a szcenárióban a másik két forgatókönyvhöz képest alacsonyabb, 1048 milliárd árbevétellel számolhatnak a pénzintézetek 2030-ban, de ebből a nem banki pénzügyi szolgáltatók 180 milliárd dollárral részesednének.