Trump megszakította a tárgyalásokat Kanadával egy fake Reagan-reklám miatt

A protekcionista gazdaságpolitika, a vámok és a szabadkereskedelem közötti feszültség nemcsak a két ország kapcsolatát teszi próbára, hanem az észak-amerikai gazdasági együttműködés egész jövőjét is kérdésessé teszi. 2025.10.24 16:08 ma.hu

Donald Trump amerikai elnök váratlanul bejelentette, hogy azonnali hatállyal megszünteti „minden folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalást” Kanadával, miután egy vitatott politikai reklám Ronald Reagan korábbi elnök hangját felhasználva bírálta az Egyesült Államok vám­politikáját. A lépés újabb feszültséget hozott az amerikai–kanadai gazdasági kapcsolatokba, amelyek az elmúlt hónapokban is több vitás kérdés – köztük a vámok és digitális adók – miatt terheltek voltak.



Az ügy egy mindössze hatvan másodperces reklám miatt robbant ki, amelyet Ontario tartomány kormánya készített, és amely Reagan 1987-es rádióbeszédének részleteit használta fel, hogy felhívja az amerikai közvélemény figyelmét Trump vám­politikájának lehetséges negatív hatásaira. A reklám szerint a magas vámok végső soron az amerikai fogyasztókat sújtják, hiszen a költségnövekedést a cégek továbbhárítják. Trump azonban dühösen reagált, és a Truth Social platformon azt írta: Kanada „hamis és megtévesztő” módon, engedély nélkül használta fel Reagan hangját, megsértve a Ronald Reagan Elnöki Alapítvány jogait.



Az alapítvány közleményben jelezte, hogy a kormány sem engedélyt nem kért, sem nem kapott az anyag felhasználására, és jogi lépéseket fontolgat. A kanadai fél ugyanakkor azzal védekezett, hogy a felvétel nyilvánosan hozzáférhető, és a reklámban elhangzó részlet változtatás nélkül, a közszféra anyagaként szerepel. Doug Ford ontariói kormányfő szerint a reklám célja nem politikai beavatkozás volt, hanem az amerikai munkavállalók figyelmeztetése arra, hogy a vámháború hosszú távon mindkét ország gazdaságát károsítja.



Trump a közösségi oldalán azzal indokolta döntését, hogy a kanadai kormány „egészen súlyos beavatkozást” hajtott végre, amely szerinte az amerikai legfelsőbb bíróság és más testületek döntéseinek befolyásolására is alkalmas lehetett. „A vámok az Egyesült Államok nemzetbiztonsága és gazdasági stabilitása szempontjából kulcsfontosságúak” – írta, hozzátéve, hogy a kanadai „elfogadhatatlan viselkedés” miatt minden kereskedelmi egyeztetés megszűnik.



A kanadai kormány egyelőre nem reagált hivatalosan, bár Mark Carney miniszterelnök korábban már bírálta Trump vám­politikáját, mondván, a protekcionista lépések hosszú távon visszafogják a gazdasági növekedést, és drágítják a fogyasztói termékeket. Carney, aki korábban a brit és a kanadai jegybankot is vezette, közgazdászként arra figyelmeztetett, hogy „ha a kereskedelem tisztességes, a vámok nem szolgálják a felek érdekét”.

Trump elnöksége idején újra napirendre került az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közötti szabadkereskedelmi megállapodás (USMCA) felülvizsgálata is, amelynek jövője most ismét bizonytalanná vált. Az amerikai kormány korábban már több alkalommal vetett ki kétszámjegyű vámokat Kanada acél-, alumínium-, fa- és autóiparára, azzal az indokkal, hogy e szektorok védelme stratégiai jelentőségű. A mostani döntés azonban a gazdasági tárgyalások teljes befagyasztását jelentheti, ami különösen érzékenyen érintheti a kanadai exportot, hiszen az Egyesült Államok messze az ország legnagyobb kereskedelmi partnere.



A helyzet különösen kényes, mivel Carney és Trump néhány napon belül mindketten részt vesznek az ASEAN- és APEC-csúcstalálkozókon Ázsiában, ahol a két vezető elvileg személyesen is találkozhat. A diplomáciai feszültség tehát éppen egy nemzetközi fórum előtt robbant ki, amikor a szabadkereskedelem jövőjéről, valamint az amerikai–ázsiai gazdasági kapcsolatok megerősítéséről is tárgyalnának.