Trump megteszi, amit Brüsszel nem tudott: Megszünteti az orosz olajat Európában

Donald Trump amerikai elnök újabb, geopolitikai és gazdasági szempontból is sorsfordító lépést tett: szerdán bejelentette, hogy szankciókat vezet be Oroszország két legnagyobb olajvállalatával, a Lukoillal és a Rosznyefttel szemben. A döntés az első ilyen intézkedés Trump hivatalba lépése óta, és bár nem bénítja meg az orosz hadigépezetet, komoly lökést adhat az Európai Uniónak abban, hogy végleg megszabaduljon a Kreml energiahatalmától.



A szankciók részletei még formálódnak, de a lényeg már most világos: az intézkedések arra kényszeríthetik a két óriáscéget, hogy megváljanak európai eszközeiktől, és leállítsák maradék olajvezeték-szállításaikat a kontinensre. A döntés november 21-én lép hatályba, és szakértők szerint egyértelmű üzenet a kontinens országainak: ideje újragondolni minden energiakapcsolatot, amely még mindig Oroszországhoz kötődik.



Trump lépése nem előzmény nélküli. Az elnök már korábban élesen bírálta az európai kormányokat, amiért „megbocsáthatatlan módon” továbbra is orosz energiát vásárolnak, ezzel – közvetve – finanszírozva Moszkva háborús költségvetését. Mostani bejelentésével a szavakat tettek követték: az amerikai szankciók célja, hogy elvágják Oroszország egyik utolsó jelentős bevételi forrását az európai piacon.



A döntés hatásai Moszkvában azonnal érezhetők lesznek, de az orosz gazdaságot nem bénítják meg teljesen. A Rosznyeft és a Lukoil együtt a napi 4,4 millió hordónyi orosz kőolajexport kétharmadát adja. A dollárban történő kereskedés tilalma súlyos csapást mér e cégekre, hiszen a globális olajpiac szinte kizárólag ezen a devizán alapul. Lukoil esetében különösen jelentős a kár: a vállalat kénytelen lehet eladni külföldi érdekeltségeit Egyiptomtól Irakig, ami bevételeinek akár ötödét is érintheti.



Mindazonáltal a szankciók hatása nem lesz egyenletes. Kína és India – Oroszország legnagyobb olajvásárlói – várhatóan továbbra is folytatják az importot, részben az alacsony árak, részben az alternatív források hiánya miatt. Moszkva tehát nem marad piac nélkül, de a nyugati pénzügyi rendszerből való kizárás hosszú távon jelentősen nehezíti majd az exportot.



A lépés egyik legérzékenyebb pontja Európa. Az uniós országok a háború kezdete óta igyekeznek csökkenteni orosz energiafüggőségüket: az orosz kőolaj, szén és üzemanyag tengeri importját már korábban betiltották, és a gáz részaránya is 45 százalékról 13-ra esett vissza az uniós piacon. A Rosznyeft pozíciói a kontinensen szinte teljesen megszűntek, miután Németország 2022-ben állami felügyelet alá vonta helyi leányvállalatát.

A Lukoil viszont továbbra is mélyen beágyazódott az európai energiapiacba. A cég több száz benzinkutat működtet Belgiumban, jelentős finomítókat birtokol Romániában és Bulgáriában, valamint részesedéssel bír a hollandiai Zeeland üzemében. Emellett kulcsszereplő Magyarország és Szlovákia olajellátásában – két országéban, amelyek még mindig nagyrészt az orosz energiahordozóktól függenek. Eddig Brüsszel képtelen volt szankcionálni a vállalatot, most azonban Washington döntése kényszerpályára állíthatja az uniós szereplőket is.



Az amerikai pénzügyminisztérium jelezte: azok a vállalatok vagy bankok, amelyek továbbra is együttműködnek a két orosz olajcég bármelyikével, maguk is szankciók kockázatának teszik ki magukat. Ez gyakorlatilag ellehetetleníti a Lukoil európai pénzügyi műveleteit, és arra kényszeríti a vállalatot, hogy eladja érdekeltségeit a kontinensen. Már most látszanak az első hatások: a finn Neste felfüggesztette a Lukoil leányvállalatának szállításait, Románia és Hollandia pedig jelezte, hogy a Lukoil kénytelen lesz megválni helyi finomítóitól.



A kelet-európai kormányok aggodalma érthető. Szlovákia és Magyarország attól tart, hogy az új amerikai szankciók teljesen leállíthatják az orosz olajszállításokat, és ezzel az ellátásbiztonság kerülhet veszélybe. Mindkét ország várhatóan mentességet kér majd Washingtontól, ám az Egyesült Államok eddig kemény vonalat képvisel: aki Oroszországgal üzletel, az maga is célkeresztbe kerülhet.



Trump döntése egyértelműen geopolitikai üzenet: az Egyesült Államok nemcsak a szövetségeseitől várja el az orosz energiafüggőség felszámolását, hanem saját intézkedéseivel is igyekszik kikényszeríteni azt. Az Európai Unió eddig sokat beszélt a diverzifikációról, de a Lukoil jelenléte, valamint a közép-európai országok kivételei azt mutatták, hogy a teljes függetlenedés még messze van.



Most azonban a washingtoni szankciók hatására Európa ténylegesen elérheti azt, amit Brüsszel önállóan nem tudott végigvinni: az orosz olaj és befolyás kiszorítását a kontinensről. A döntés nemcsak az energiapolitikát, hanem az európai külgazdaság egész szerkezetét újrarendezheti – és egyben új fejezetet nyithat az amerikai-európai gazdasági együttműködésben is, amelynek középpontjában immár a biztonság és a stratégiai önállóság áll.