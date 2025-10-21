Iparkatasztrófa

Mol: eloltották a tüzet a Dunai Finomítóban

A MOL létesítményi tűzoltói sikeresen lokalizálták és eloltották a tüzet az AV3-as üzemben. A helyszín biztosítása céljából az egység, valamint az üzem műszakos kollégái jelenleg is a területen dolgoznak.



A tűzeset során személyi sérülés nem történt, és a környező településeket sem érte veszély. Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint jártunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan pedig fokozatosan újraindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket. A technológiai energiaellátás folyamatosan biztosított.



A belföldi üzemanyag-ellátás zavartalan, a következő időszakban elsősorban a hazai ellátásra koncentrálunk. Szükség esetén mérlegeljük a stratégiai készletek felhasználását is.

A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és eddig nem mértek egészségügyi határérték feletti értéket. A helyzetet továbbra is ellenőrzés alatt tartjuk, a vizsgálatok az esemény pontos okainak feltárására irányulnak.



Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosság türelmét, továbbá a helyszínen dolgozó kollégáink, valamint a FER Tűzoltóság, a Katasztrófavédelem és a hatóságok munkatársainak gyors, fegyelmezett és elkötelezett munkáját. A következő napokban várhatóan fokozatosan visszatérünk a normál működéshez - írta Mathisz Zsolt, DS Termelés igazgató.