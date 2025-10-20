Légiközlekedés

Lufthansa járatritkításokra kényszerül a duplázódó légiközlekedési költségek miatt

A Lufthansa több mint száz belföldi járatot törölhet a jövő nyári menetrendből, mivel a német állam által kivetett adók és díjak az elmúlt hat évben megduplázódtak. A légitársaság szerint a növekvő terhek veszélybe sodorják Németország versenyképességét, és súlyos következményekkel járhatnak a munkaerőpiacra és az iparág jövőjére nézve. 2025.10.20

Carsten Spohr, a Lufthansa vezérigazgatója bejelentette, hogy mintegy száz belföldi járatot törölhetnek a 2025-ös nyári menetrendből. A döntést a vállalat a német kormány által kivetett adók és repülési illetékek megemelkedésével indokolta, amelyek Spohr szerint 2019 óta csaknem a duplájára nőttek.



„Ha nem sikerül csökkenteni a Németországban működő légitársaságokat terhelő költségeket, további járatritkításokra is sor kerülhet” – figyelmeztetett a vezérigazgató. A Lufthansa vezetése szerint a mostani döntés elkerülhetetlen volt, mivel az országban a működési környezet egyre kevésbé kedvező a nemzeti légitársaság számára.



A Lufthansa panaszai nem új keletűek: a német légiközlekedési szektor már évek óta arra figyelmeztet, hogy a magas állami díjak és adók rontják az ország pozícióját a nemzetközi versenyben. A Német Légiközlekedési Szövetség (BDL) legutóbbi adatai szerint a németországi légitársaságok költségterhei 2025-re további 1,1 milliárd euróval nőhetnek, elérve a 4,4 milliárd eurót. A szervezet szerint ez 10 000 munkahely megszűnését és évi 4 milliárd eurós gazdasági értékvesztést okozhat.



Jens Bischof, a BDL elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a magas költségek miatt egyre több európai légitársaság kerüli el Németországot. Az országban állomásozó diszkont légitársaságok repülőgépeinek száma 2019 óta 190-ről 130-ra csökkent, ami a piac zsugorodásának egyértelmű jele.



A növekvő adók és illetékek különösen az olcsóbb, turistaosztályú jegyeket terhelik, ami Spohr szerint átalakítja az utazási kereslet szerkezetét. A Lufthansa utasainak aránya egyre inkább a prémium kategóriák – az első, üzleti és prémium turistaosztály – felé tolódik el. Ez azonban hosszú távon szűkíti a piaci bázist, és nehezíti a belföldi járatok fenntartható működését.



A légitársaság helyzetét tovább nehezítik a folyamatos sztrájkok, a késlekedő repülőgép-szállítások és a fő tevékenység gyengébb teljesítménye. Az elmúlt egy évben a Lufthansa kétszer is rontotta pénzügyi előrejelzését, és nem tudta elérni a 2021-ben meghatározott középtávú nyereségcélokat.



A társaság szeptemberben bejelentette, hogy 2030-ig 4000 adminisztratív pozíciót szüntet meg, többségükben Németországban. Eközben a Lufthansa ambiciózus környezetvédelmi célokat is követ, ám a Bloomberg elemzése szerint a tervezett karbonsemleges működéshez szükséges energiafelhasználás elérné Németország teljes villamosenergia-termelésének felét – ami jól mutatja, milyen kihívásokkal jár az iparág zöld átállása.



Az iparág szakértői attól tartanak, hogy a növekvő költségek és a járatritkítások hosszú távon megingathatják Németország szerepét Európa egyik légiközlekedési csomópontjaként. A Lufthansa mostani lépése ennek a folyamatnak a látványos jele.

Ha a költségszint nem csökken, a német légitársaságok további járatokat vonhatnak vissza, ami nemcsak a versenyképességet, hanem a német gazdaság egészének nemzetközi beágyazottságát is veszélyezteti. Az ország repülőterein és iparában így egyre inkább az a kérdés merül fel: meddig bírják a német vállalatok az állami terhek súlyát, és vajon lesz-e politikai akarat a könnyítésre, mielőtt a piac elrepül mellettük.