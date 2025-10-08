Gazdaság

NAK: kedvezőbben juthatnak lakáshitelhez az őstermelők és a mezőgazdasági egyéni vállalkozók

A mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján megállapított jövedelmet a lakáshitel elbírálásnál egységesen fogadják el.

2025.10.08 18:43MTI
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) javaslatára kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá a 3 százalékos lakáshitelhez az átalányadózó őstermelők és a mezőgazdasági egyéni vállalkozók - közölte a NAK.

Az érdekképviselet a mezőgazdaságban dolgozók speciális adózásával indokolta a kezdeményezést, a tapasztalatok szerint ugyanis a bankok egy része nem fogadta el a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét lakáshitel igényléséhez, különösen azokét, akik családi gazdaságban dolgoznak.

A NAK indítványozta, hogy az átalányadózó mezőgazdasági őstermelők hiteligényléskor a bevételük 50 százalékát alapul vehessék jövedelmeként az Otthon Start program esetében. A mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján megállapított jövedelmet a lakáshitel elbírálásnál egységesen fogadják el.

A közlemény szerint az agrárkamara a vidéki életminőség javításában fontos eszköznek tartja, ezért támogatja az otthonteremtést segítő programokat. A hiteligénylési feletételek módosítását Papp Zsolt NAK-elnök is lényeges előrelépésnek nevezte a közösségi oldalán közzétett szerdai bejegyzésében.

