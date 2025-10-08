Gazdaság
NAK: kedvezőbben juthatnak lakáshitelhez az őstermelők és a mezőgazdasági egyéni vállalkozók
A mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján megállapított jövedelmet a lakáshitel elbírálásnál egységesen fogadják el.2025.10.08 18:43MTI
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) javaslatára kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá a 3 százalékos lakáshitelhez az átalányadózó őstermelők és a mezőgazdasági egyéni vállalkozók - közölte a NAK.
Az érdekképviselet a mezőgazdaságban dolgozók speciális adózásával indokolta a kezdeményezést, a tapasztalatok szerint ugyanis a bankok egy része nem fogadta el a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét lakáshitel igényléséhez, különösen azokét, akik családi gazdaságban dolgoznak.
A NAK indítványozta, hogy az átalányadózó mezőgazdasági őstermelők hiteligényléskor a bevételük 50 százalékát alapul vehessék jövedelmeként az Otthon Start program esetében. A mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján megállapított jövedelmet a lakáshitel elbírálásnál egységesen fogadják el.
A közlemény szerint az agrárkamara a vidéki életminőség javításában fontos eszköznek tartja, ezért támogatja az otthonteremtést segítő programokat. A hiteligénylési feletételek módosítását Papp Zsolt NAK-elnök is lényeges előrelépésnek nevezte a közösségi oldalán közzétett szerdai bejegyzésében.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:11 Átlépte a 3 millió megkeresést a 1818 DÁP Ügyfélszolgálat
- 8:28 Sírva fakadt Zacher Gábor, mikor belépett a kávézóba, ahova a mentőket riasztották - videó
- 6:51 Visszatérhetnek otthonaikba az elenitei lakók a súlyos bolgár áradások után
- 22:47 Az Európai Parlament új, szigorúbb meghatározást fogadott el a hús definíciójára
- 20:45 Uniós biztos: az EU új ipari akciótervvel erősíti az autóipar versenyképességét
- 18:43 NAK: kedvezőbben juthatnak lakáshitelhez az őstermelők és a mezőgazdasági egyéni vállalkozók
- 16:39 Az EU felgyorsítaná az MI terjedését az iparban és a tudományban
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06